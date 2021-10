Bewerbung bis zum 24. Oktober

Buchen. Jugendliche, die gerne singen, können sich um die Teilnahme an einem ganz besonderen Projekt bewerben: Der Badische Jugendchor (BJC) sucht Sänger im Alter zwischen 16 und 27 Jahren, die ihren Lebensmittelpunkt in Baden haben. Der Chor probt projektbezogen, meist an Wochenenden. Träger des BJC ist der Badische Chorverband, dem die Mitgliedsvereine des Sängerkreises Buchen angehören. „Mit einer Teilnahme am Badischen Jugendchor erhalten junge Menschen eine wertvolle musikalische Förderung“, sagt Andrea Egenberger-Henn, Vorsitzende des Sängerkreises Buchen. „Außerdem ist die Mitwirkung an den Konzerten ein besonderes Erlebnis.“

Mit dem BJC erhalten Jugendliche die Möglichkeit, unter der professionellen Leitung von Matthias Böhringer zu singen sowie im In- und Ausland an besonderen Orten und bei bedeutenden Veranstaltungen aufzutreten. So ist zum Beispiel ein Auftritt im Mai nächsten Jahres beim Deutschen Chorfest in Leipzig geplant.

Wer mitmachen will, sollte sich bis zum 24. Oktober um die Teilnahme an einem Casting bewerben. Dieses findet im Oktober und November online oder in Absprache auch in Präsenz statt. Dazu müssen die Kandidaten unter anderem einen Lebenslauf mit musikalischem Werdegang und zwei Audio- oder Videodateien einreichen.