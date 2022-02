Bewegung ins Leben bringen

Buchen/Mosbach. Die Neckar-Odenwald-Kliniken informieren am Dienstag, 8. Februar um 19 Uhr über die Folgen des Bewegungsmangels für das Herz-Kreislauf-System. Dr. Peter A. Oberst, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Standort Mosbach, erklärt beim „Treffpunkt Medizin“, wie ein stabiler Kreislauf funktioniert und warum Bewegung so wichtig ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Grunde weiß jeder, dass Bewegung gesund ist. Und auch, dass zu wenig Bewegung ein Risikofaktor für Erkrankungen ist. Doch es fällt so schwer, den inneren Schweinehund zu überwinden. Dr. Peter A. Oberst kennt das Problem seiner Patienten. Gute Vorsätze sind schnell beschlossen, sie umzusetzen ist eine andere Sache. Manchmal hilft es, sich die genauen Folgen des Bewegungsmangels bewusst zu machen.

Daher erklärt der Chefarzt im Detail, wie sich die Prozesse im Körper verändern, wenn die Durchblutung durch langes Sitzen ins Stocken gerät. Interessenten können online teilnehmen. Alternativ können sie sich über ein Festnetz-Telefon einwählen: Telefon–: 0892 0194 301, Zugangscode: 518-208-877.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Anmeldung erfolgt per E-Mail mit Vor- und Zunamen an veranstaltungen@Neckar-Odenwald-Kliniken.de.