Buchen. Die VHS bietet zwei Online-Kurse an, die in der Mittagspause für etwas Bewegung sorgen sollen: „Yoga im Homeoffice“ und „Achtsamkeit im Homeoffice“. Verspannungen im Rücken- und Nackenbereich kommen häufig vor. Das ständige Sitzen und der Blick auf den Bildschirm fordern Körper und Geist. Eine Yogaeinheit zwischendurch hilft den verspannten Muskeln, gut durch den Arbeitsalltag zu kommen. Im zweiten Kurs geht es darum, dass es Zuhause nicht leicht ist, Arbeit und Privates zu trennen. Es braucht eine besondere Art der Achtsamkeit. Diese halbstündige Meditationseinheit hilft dabei. „Yoga im Homeoffice“ startet am Montag,15. März, und dauert bis zum Montag, 19. April. „Achtsamkeit im Homeoffice“ beginnt am Dienstag, 16. März, und geht bis Dienstag, 20. April. Beide Online-Kurse finden jeweils von 12 bis 12.30 Uhr statt.