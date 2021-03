Buchen. Keine besonderen Vorkommnisse gab es laut der Buchener Stadtverwaltung und der Polizei am vergangenen Wochenende auf der „Alla Hopp“-Anlage. „Die Bevölkerung hielt sich ganz überwiegend an das Betretungsverbot und war sehr einsichtig. Bußgelder mussten nicht verhängt werden“, erklärte Simone Schölch auf FN-Anfrage. Ob die Anlage über das nächste Wochenende hinaus auch am 13.und 14. März geschlossen bleiben muss, hängt nach Angaben der Pressesprecherin der Stadt von der Entwicklung des Infektionsgeschehens ab. „Diesbezüglich wird auch Rücksprache mit dem Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises gehalten.“

Ruhig von dannen gezogen

Auch das Polizeipräsidium Heilbronn bestätigte die Kontrolle vor Ort durch das Revier Buchen. „Am Sonntagabend trafen die Kollegen Jugendliche auf der Anlage, die von dem Verbot nichts wussten. Nach einem Hinweis sind sie gegangen, es lief alles problemlos“, berichtet Gerald Olma, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit. Im Vergleich zum vorherigen Wochenende sei es im Bereich des Präsidiums generell ruhiger zugegangen.

Nur in Heilbronn musste die Polizei am Sonntag mehrfach ausrücken, weil sich auf Parkplätzen teils bis zu 50 Autos angesammelt hatten. „Auch dort zogen die Jugendlichen friedfertig von dannen“, so Olma. Die aktuelle Situation sei mit einem Schwebezustand zu vergleichen, denn: „Die Leute drückt es raus, und das ist nur allzu verständlich. Viele sind unterwegs und genießen das Wetter.“

Die Stadt Buchen hatte sich vor knapp einer Woche dazu entschieden, die beliebte „Alla Hopp“-Anlage an den Wochenenden bis zum 7. März zu schließen. Damit soll verhindert werden, dass sich wieder Menschenansammlungen auf dem Gelände bilden. Diese sind nämlich laut den Regelungen der Corona-Verordnung verboten. Und die Einhaltung des Mindestabstands gilt nach wie vor. ms