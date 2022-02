Besucherstopp an Neckar-Odenwald-Kliniken verlängert

Buchen/Mosbach. Nachdem die Neckar-Odenwald-Kliniken lange Zeit Besuche unter 2G+-Regeln ermöglicht hatten, musste aufgrund der dramatisch gestiegenen Sieben-Tage-Inzidenz zum 2. Februar ein Besuchs- und Begleitungsverbot verhängt werden.

Nach Bewertung der aktuellen Situation sind Klinikleitung und Chefärzte nun am Mittwoch in einer gemeinsamen Sitzung zu dem Schluss gekommen, dass diese Maßnahme bis mindestens 6. März verlängert werden muss. Der Anlass für die Entscheidung sind die nach wie vor sehr hohen Inzidenzen im Neckar-Odenwald-Kreis und angrenzenden Regionen, aber auch die aktuelle Einschätzung der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), dass der Höhepunkt der Omikron-Welle in den Kliniken noch nicht angekommen ist. Zu dem gleichen Schluss kommt derzeit die Universitätsklinik Heidelberg, deren Lehrkrankenhäuser die Neckar-Odenwald-Kliniken sind.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1