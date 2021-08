Besonderes Flair auch ohne Prozession

Hettigenbeuern. In diesem Jahr gab es aufgrund der Corona-Pandemie das zweite Jahr in Folge keine Lichterprozession an Maria Himmelfahrt in Hettigenbeuern. Dafür gab es einen stimmungsvollen Festgottesdienst mit Kräuterweihe im Freien vor der schönen Kulisse des Areals rund um den Götzenturm. Die besondere Atmosphäre und Ausstrahlung in der freien Natur, der Lichteraltar, die beginnende Dämmerung mit Abendrot – all das hat auch einen besonderen Reiz und irgendwie hat die Ausstrahlung des Gottesdienstes die fehlende Prozession ganz gut ersetzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst von den „Heddebörmer Musikanten“ unter der Leitung von Dirigent Bernd Berres und außerdem sorgte der gemischte Chor des Gesangvereins „Harmonie“ unter der Leitung von Dirigent Dr. Michael Stumpf mit schönen Liedbeiträgen für eine festliche Stimmung.

„Wer den Himmel als Ziel sieht, der kann über sich hinauswachsen.“ Diese hoffnungsvolle Botschaft richtete der aus Hettigenbeuern stammende Kaplan Dominik Albert in seiner Festpredigt an die Gläubigen. Diese Botschaft werde durch das Leben der Gottesmutter und den Festtag Maria Himmelfahrt deutlich. Auch wenn das Leben manchmal zum Davonlaufen sei, aufgrund schwieriger Momente und Situationen wie sie jeder kenne, gelte es auf die Hilfe Gottes durch die Fürsprache Marias zu vertrauen.

„Inmitten der Sommer- und Urlaubszeit wird das Hochfest Maria Himmelfahrt mit einer hoffnungsvollen Botschaft gefeiert“, betonte Kaplan Dominik Albert bei seiner Begrüßung. Der Festtag sorge mit der frohmachenden Botschaft, dass auch die Gläubigen in den Himmel aufgenommen werden, für Mut und Hoffnung. „Möge diese Hoffnung anhalten, auch wenn der Sommer vorbei ist“, forderte der Kaplan auf.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Es gibt Gründe zu bleiben“

Neben Kaplan Dominik Albert wirkten Diakon Gerhard Gramlich und Urlaubsvertretung Pater John Bosco Britto als Mitzelebranten an der Gestaltung des Gottesdienstes mit.

„Es ist zum Davonlaufen.“ Kaplan Dominik Albert betonte, dass es im Leben aller Menschen wahrscheinlich Situationen gebe, in denen man sich denke, das Beste sei es einfach, davonzulaufen, man wolle einfach weg. Aber wohin, wenn nichts mehr geht? Der Kaplan betrachtete das Leben von Maria und zeigte auch hier Situationen auf, die zum Davonlaufen waren. „Aber es gab auch Gründe zum Bleiben“, gab er zu bedenken. Auch wenn Maria ein steiniger Weg zugemutet wurde, sie blieb, so der Kaplan.

Maria habe wohl das Schlimmste erlebt, was man sich als Mutter oder Eltern nur vorstellen könne. Sie musste ihren Sohn sterben sehen. Als sie Jesus gekreuzigt haben seien viele seiner Freunde davongelaufen. Maria jedoch stand ihrem sterbenden Sohn bei, sie lief auch nicht weg als man ihr den toten Sohn in den Schoß gelegt hat. Und da fragt man sich: Woher hatte Maria diese übermenschliche Kraft, die sie fähig machte, das Leid anzunehmen ohne daran zu verzweifeln. Der Engel Gabriel hat sie „voll der Gnade“ genannt. Sie war also voll des heiligen Geistes. Maria als gläubige Frau hat gewusst: Gott erfüllt, was er verspricht. Sie wusste, das Tod, Leid und Schmerz definitiv nicht das Ende sein konnten. Sie hatte Gottvertrauen. Maria lädt auch die Gläubigen ein nicht wegzulaufen. Sie lädt vielmehr dazu ein beim Kreuz stehen zu bleiben, mit dem Beistand des Heiligen Geistes.

Vieles gelassener sehen

„Wir wissen, dass der Tod nicht das Ende ist“, stellte Kaplan Albert heraus. Das sei die Hoffnung und die Kraft für die Menschen. Auch wenn die Menschen ratlos sind und die Dinge nicht verstehen und einordnen können, sie können aufgrund dieser Hoffnung vieles gelassener sehen, beispielsweise auch jetzt in Corona-Zeiten. Alles was die Menschen hier erleben sei nur das Vorletzte und nicht schon das Letzte. Gott denke und lenke vom großen Ziel her. Gott nehme Marias Leben mit all seinen Höhen und Tiefen an, mit allen leichten und schweren Dingen und heilige es. Das sei auch den Menschen zugesichert.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

„Wer den Himmel als Ziel sehe, der könne über sich hinauswachen, das zeige sich bei Maria“, so Dominik Albert. Also gelte es, nicht wegzulaufen, sondern darauf zu vertrauen, dass Gott da ist und uns stützt – besonders in den dunklen Stunden. „Bleiben wir stehen unter den Kreuzen unsere Alltags. Verstecken wir uns nicht hinter unseren Schutzmauern. Vertrauen wir darauf, dass Gott da ist, durch seinen Geist. Auf die Fürsprache von Maria“, forderte Dominik Albert auf. Maria habe schließlich aufgezeigt, wie es gehe. Und wenn die Menschen wieder einmal am Leben verzweifeln und weglaufen wollen, dann nehme sie diese an die Hand.

Ein weiterer Höhepunkt war dann die Segnung der Kräuter durch Kaplan Dominik Albert. Gott schenke den Menschen was sie zum Leben brauchen, so auch zahlreiche Kräuter für Leib und Seele. Diese verdeutlichen, auch gegen den Tod ist ein Kraut gewachsen. Das Kreuz wurde zum Baum des Lebens. Als Zeichen der Heilung segnete er die vielen mitgebrachten Würzbüschel.

Am Ende waren sich alle Beteiligten einig, dass die Gestaltung des Festtags Maria Himmelfahrt erneut ein wunderschönes Erlebnis war.