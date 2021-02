Hettigenbeuern. Einen besonderen Fastenweg gibt es in diesem Jahr im Morretal. Jeden Mittwoch, ab Aschermittwoch, lädt hier bis Ostern eine neue Station mit Impulsen zum Nachdenken und Mitgestalten ein. So kann in der Fastenzeit ein besonderer Weg entstehen, nach dem Motto „Aufstehen Richtung Ostern“.

„In den zurückliegenden Monaten haben die Menschen auf Vieles verzichtet und dabei haben sie sicherlich gemerkt, was eigentlich wirklich wichtig ist im Leben“, erzählen die Initiatorinnen des Fastenweges, Pia und Martina Berberich sowie Birgit Neubauer. Jeden Mittwoch in der Fastenzeit soll es eine neue Station mit neuen Anregungen und besinnlichen Anstößen geben. Die Stationen bleiben aufgebaut, so dass so etwas wie ein Fastenweg entsteht.

Die Einwohner wurden mittels eines „Ortsbriefes“ auf diese Aktion hingewiesen. Mit dieser Einladung erhielten sie ein Stück Stoff, welches in der Fastenzeit gestaltet werden darf. Es soll erkennen lassen, was der jeweiligen Person wichtig ist im Leben. Es kann bestickt, bemalt, genäht oder auf sonstige kreative Weise individuell gestaltet werden.

Einzelstücke werden zur Decke

Die fertigen Stoffteile sollen bis Ostern in einer hierfür vorgesehenen Box an der ersten Station im Kurpark zurückgegeben werden. In dieser Box gibt es auch weitere Stoffteile für Interessierte, die ebenfalls ein Stoffquadrat gestalten möchten. Nach Ostern werden die Stoffe zu einer Decke zusammengenäht. hes