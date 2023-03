Buchen. In der Bücherei des Judentums (Obergasse 6) findet am Sonntag, 26. März, um 17 Uhr ein Vortrag von Benjamin Schapiro (Berlin) statt.

Während des Auszugs aus Ägypten ernährten sich die Israeliten vom Manna, das morgendlich vom Himmel fiel. Diese fantastische Erzählung bekommt zu Zeiten, in denen ein bedingungsloses Grundeinkommen diskutiert wird, eine neue, realistischere Lesart.

Tradition der Denker

In der Tradition vieler politischer Denker ist eine Annäherung der Auszugsgeschichte als Beschreibung einer Utopie möglich. Schapiro versucht nun vermeintlich Gegensätzliches zu vereinen, politische Vision mit theologischer Offenbarung.

Benjamin Schapiro verbrachte nach dem Abitur zwei Jahre an Talmudschulen in Moskau und Jerusalem, studierte Soziologie und Politikwissenschaften an der Humboldt-Universität und gegenwärtig Medizin an der Charité in Berlin.

Im März und April weilt er als Stipendiat der „Schreibzeit in Buchen“, einem Stipendium der Stiftung Bücherei des Judentums und dem Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerks in Berlin, für zwei Wochen in Buchen.