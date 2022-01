Berufung wurde verworfen

Das Amtsgericht in Mosbach hatte einen 36-jährigen Angeklagten in erster Instanz am 10. März 2021 wegen vorsätzlichen unerlaubten Führens von Schusswaffen zu einer Geldstrafe von 85 Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilt und die Einziehung von fünf Soft-Air Sturmgewehren angeordnet (wir berichteten). Dagegen hatte der Mann Berufung eingelegt.

Diese Berufung wurde nun mit der Maßgabe verworfen, dass der Angeklagte wegen fahrlässigen unerlaubten Führens von Schusswaffen zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilt wird. Die Einziehung von fünf Soft-Air Sturmgewehren wurde aufgehoben.

„Billigend in Kauf genommen“

Nach den – nicht rechtskräftigen – Feststellungen des Amtsgerichts Mosbach habe der Angeklagte am 30. Juni 2018 im Rahmen eines von ihm mitveranstalteten Schießtrainings auf einem Trainingsgelände in Mosbach die tatsächliche Gewalt über fünf Soft-Air-Sturmgewehre ausgeübt und vier der Waffen an Teilnehmer des Schießtrainings überlassen. Dabei habe er zumindest billigend in Kauf genommen, dass die hierfür erforderliche waffenrechtliche Genehmigung nicht vorgelegen habe.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. red/ager

