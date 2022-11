Berufung verworfen

Buchen. Weil er am Abend des 20. Dezembers eine nicht angemeldete Versammlung in Form eines sogenannten „Montagsspaziergangs“ in Buchen geleitet hat, ist ein Angeklagter vom Amtsgericht Buchen im Juni zu einer Geldstrafe von 35 Tagessätzen zu je 125 Euro verurteilt worden. Dagegen hatte er Berufung eingereicht. Das teilte die Justiz in einer Pressemitteilung mit. Das Landgericht Mosbach hat die Berufung des Angeklagten gegen das Urteil des Amtsgerichts Buchen vom 29. Juni als unbegründet verworfen, heißt es weiter. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Es hätten sich bei der Versammlung rund 40 Personen auf dem Wimpinaplatz in Buchen getroffen. Diese seien anschließend, vom Angeklagten angeführt, rund eine Stunde lang durch die Innenstadt von Buchen spaziert. pm