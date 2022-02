Berufskolleg stellt Kosmetik selbst her

Buchen. Die Schüler des Berufskollegs 2/2 der Helene-Weber-Schule haben sich im Projektfach Gedanken gemacht, wie man im Bereich der Kosmetik nachhaltiger agieren kann. Herausgekommen ist ein kleines Rezeptbuch, in welchem man, in wenigen Schritten erklärt, nachhaltige Kosmetik selbst herstellen kann.

Rezeptbuch

Dabei beweist das Heft, dass es kein Hexenwerk ist, eine nachhaltigere Handcreme herzustellen, braucht man dafür doch nur drei Zutaten und ein wenig Geschick beim Zusammenmixen. Insbesondere das Rezept zum Kokosmilch-Shampoo wurde in einem praktischen Teil von der Klasse selbst zusammengemischt und erwies sich als voller Erfolg. Es bildete dann auch den praktischen Teil der Projektarbeit.

Das Projekt selbst reiht sich in den Ansatz der Schule ein, nachhaltiger zu werden, was sich auch in der Verleihung der Auszeichnung „Fairtrade School“ zeigt.

