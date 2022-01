Berufliche Fähigkeiten geschärft

Buchen. Der erste Pflegebasiskurs an der Helene-Weber-Schule (HWS) ist erfolgreich zu Ende gegangen. Insgesamt 18 Teilnehmerinnen und -teilnehmer erwarben in zwölf Sitzungen ein Teilnahmezertifikat und schärften somit ihre beruflichen Fähigkeiten. Der Pflegebasiskurs richtet sich an Pflegekräfte ohne formale Qualifikation, die aber bereits im Pflegesektor arbeiten. Er bietet Einblicke in grundlegende berufspraktische Kenntnisse im Bereich Pflege und damit in die Tätigkeiten in der ambulanten und stationären Pflege. Vor allem die Unterstützung von pflegebedürftigen Menschen steht im Vordergrund. Der erste Kurs dieser Art an der HWS fand von September 2021 bis Januar 2022 immer donnerstags statt.

Schulleiter Christof Kieser bedankte sich in seiner Rede bei den Teilnehmern sowie den vier Referentinnen der Schule, Sabrina Rau, Vanessa Neumann, Christina Siegert und Kerstin Frei, für die gute Zusammenarbeit. Dass der Kurs Interesse geweckt habe, könne man allein an der Tatsache sehen, dass kein Teilnehmer den Lehrgang abgebrochen habe.

Dennoch sei die Doppelbelastung für alle gleichermaßen schwer gewesen, gerade in der aktuellen Situation. Umso mehr gebühre Anerkennung für die Teilnehmer. Dieser erste Kurs hier an der Schule werde nicht der letzte Pflegebasiskurs sein, sagte Kieser weiter. Interessierte können sich schon jetzt für den nächsten Kurs, der im September starten wird, im Sekretariat der Helene Weber-Schule melden: Telefon 06281/ 564820, und unter www.hws-buchen.de weiter informieren.

Folgende Teilnehmer haben das Teilnahmezertifikat erworben: Julia Bauer (Hardheim), Cassandra Bischof (Buchen), Gerda Breunig-Niemann (Buchen), Susanne Fischer (Osterburken), Petra Gallist (Obrigheim),Lilli Herzog-Baum (Buchen), Barbara Hoffmann (Steinbach), Lucyna Jarosz (Mosbach), Stefanie Jozic (Mosbach), Bianca Krämer (Mosbach), Izabela Kwasniewka (Mosbach), Jens Müller (Obrigheim), Beate Nohe (Osterburken), Elmar Pfaff (Buchen-Unterneudorf), Natalia Schink (Buchen), Manuela Seibold (Mosbach), Jennifer Sordel (Ravenstein), Kawther Zubaidi (Obrigheim).

