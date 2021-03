Buchen. Am Welt-Parkinson-Tag am 11. April wird bundesweit daran erinnert, dass in Deutschland bald eine halbe Million Menschen erkrankt sind. Diese neurologische Krankheit weist eine Besonderheit auf, die manchmal nicht gesehen wird. Die langsam fortschreitende Erkrankung ist nicht heilbar. Je länger ein Mensch Parkinson hat, desto größer das Leid und schwieriger die Behandlung. Parkinson tritt überwiegend in einem Alter ab 50 Jahren auf, ein erheblicher Teil der Patienten ist jünger. Unterstützung bietet im Neckar-Odenwald-Kreis die regionale Selbsthilfegruppe Walldürn/Buchen an, um zu informieren, den Mitgliedern die Lebensumstände der Parkinson-Patienten und ihren Partnern zu verbessern. Die Corona-Telefonhotline 02131/7794-31 und -32 wurde mangels Nachfragen eingestellt. Die Empfehlung, sich sobald wie möglich gegen Covid testen und impfen zu lassen, besteht generell beim Parkinsonsyndrom (Risikogruppe).

Eine Telefonaktion wird am Donnerstag, 8. April, von 10 bis 14 Uhr, kostenlos und exklusiv für Mitglieder, unter Telefon 0800/5332211 durchgeführt.

Parkinson-Experten aus dem Bereich der Therapieoptionen beantworten die Fragen der Anrufer. Gerade während der Pandemie ist der Kontakt wichtig und möglich.