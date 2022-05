Bequeme Hängematte für Lynn Mayer

Götzingen/Rinschheim. Sieben Kommunionkinder aus Götzingen und Rinschheim haben zugunsten einer sozialen Spende auf einen Teil ihrer Geldgeschenke zur Erstkommunion verzichtet, um die viereinhalbjährige Lynn Mayer zu unterstützen, die von Geburt an schwer behindert und auf Pflege rund um die Uhr angewiesen ist.

Für die Kommunionkinder lag es nahe, die Unterstützung der kleinen Lynn zukommen zu lassen, weil man ihr Schicksal in Götzingen gut kennt. Die Spende übergaben die Kommunionkinder auf dem Götzinger Schulhof an Mutter Annika und Großmutter Liesel Mayer. Die Familie war sichtlich gerührt, dass die Kommunionkinder an Lynn gedacht haben.

Die Spende soll ein klein wenig Erleichterung und Freude in Lynns Alltag ermöglichen. Mit dem Geld soll nämlich eine spezielle Hängematte für den Garten beschafft werden. Zum Dank überreichte Annika Mayer den Kommunionkindern ein liebevoll selbst gebasteltes Windrad. jm

