Benefizkonzert für Hilfsorganisationen

Buchen. Unter dem Motto „Stand Together“ soll am Samstag, 26. März, mit einem Benefizkonzert auf dem Wimpinaplatz in Buchen ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine gesetzt werden.

Der gesamte Erlös wird gespendet, um die Hilfsorganisationen zu unterstützen. Veranstalter ist „Wake up Eventtechnik“ zusammen mit der „Phiba Event GmbH“. Musikalisch wird der Abend von „KrizRok“ eröffnet, gefolgt von der Band „Black Shuck“ und der Showband „Xtreme“.

Auf der Setlist stehen neben den Hits von Bands wie Led Zeppelin, Bon Jovi, Van Halen und Guns ‘n’ Roses auch die ein oder andere selten gehörte Rarität.

Für Frieden in der Welt und die Unterstützung der betroffenen Familien in der Ukraine haben sich alle Künstler bereit erklärt, auf ihre Gage zu verzichten. „Wake up Eventtechnik“ stellt die Open-Air-Bühne sowie das dazugehörige Licht- und Ton-Equipment kostenlos zur Verfügung.