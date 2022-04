Benefiz-Konzert: 7000 Euro für Ukraine-Hilfe

Buchen. Das Benefiz-Konzert „Stand Together“ am 26. März auf dem Wimpinaplatz hat einen Erlös von 7000 Euro eingebracht. Die Veranstalter von „Wake up Eventtechnik“, früher „Häfner Veranstaltungstechnik“, und „Phiba Event GmbH“ ließen das Geld der Aktion „Deutschland hilft“ zukommen. Sie soll für Medizin, Kleidung, Verpflegung und Hilfskräfte verwendet werden. Das Bild zeigt (von links) Lisa Pflüger von „Wake up Eventtechnik“, Bastian Ludäscher von „Phiba Event GmbH“ sowie Walter Häfner und Tristan Kraus. Bild: Martin Bernhard

