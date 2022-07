Benefiz-Festival brachte 16 000 Euro

Götzingen. Zur Übergabe der Spendenschecks aus dem Erlös des Benefiz-Festivals 2022 hieß der Vorsitzende des Vereins „Help! Sommermärchen-Team“, Thilo Jaufmann, die Repräsentanten der bedachten Hilfsorganisationen sowie die Vertreter der beteiligten Bands auf der Limes-Freizeit-Anlage am Rinschheimer „Lausenberg“ willkommen.

Er dankte allen, die zum bemerkenswerten Erfolg des Events beigetragen hatten und verband damit die Hoffnung auf eine Wiederholung im nächsten Jahr. Groß sei die Freude über das erfolgreich und reibungslos verlaufene Festival und das dabei eingespielte Ergebnis von 16 000 Euro. Spenden gehen an vier auf solche Unterstützung dringend angewiesene Hilfseinrichtungen: Das „Odenwald-Hospiz“ in Walldürn, das Waisenprojekt „Partnerschaft Bukuumi/Uganda“, das ABR-Schulprojekt „Namaste Nepal sAG“ sowie die „Ukraine-Hilfe“ der Stadt Buchen.

Für solch erfolgreiche Aktivität fand Bürgermeister Roland Burger anerkennende Worte. Er dankte dem Verein sowie den Initiatoren und Organisatoren für ihr gesellschaftliches und soziales Engagement. Burger unterstrich auch die grundsätzliche Bedeutung des die Gemeinschaft festigenden Einsatzes. Das damit verbundene ehrenamtliche Engagement könne gerade in Zeiten wie diesen nicht hoch genug eingeschätzt werden. So werden beispielsweise jetzt die 4000 Euro von Help! für die Buchener Ukraine-Hilfe eingesetzt bei der VHS-Arbeit für die Unterstützung der derzeit 140 Ukraine-Flüchtlinge in Buchen sowie für das Unesco-Schulprojekt des BGB, bei dem 24 Schüler und ihre zwei Lehrerinnen aus dem total zerstörten Lyceum 25 (Hochschule 25) der ukrainischen 270 000-Einwohner-Stadt Zhytomyr beim BGB betreut und von Gastfamilien versorgt werden.

Bei seinem abschließenden Dank an alle Helfer und Unterstützer betonte Jaufmann, dass man den eingeschlagenen Weg der internationalen Kinderhilfen auf jeden Fall weitergehen möchte und verriet dabei auch eine für 2024 angedachte Vision: Im Verfolg der seit über einem Jahrzehnt entwickelten Beziehung zu Bukuumi/Uganda möchte man direkt in der Distrikt-Hauptstadt Hoima ein völkerverbindendes Gemeinschaftskonzert der bei den Help-Events aktiven regionalen Bands zusammen mit ugandischen lokalen Bands veranstalten. Es ist nach der Zusammenarbeit über Jahre den Musikern der hiesigen Bands ein großes Anliegen, einmal vor Ort zu sehen, was die Unterstützung bereits gebracht hat und zudem einen kleinen Beitrag zu Völkerverständigung und Kulturaustausch zu leisten. Planungen dazu sind jedenfalls bereits vielversprechend angelaufen, die notwendigen Kontakte vor Ort wurden schon geknüpft. jm