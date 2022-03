Benefiz-Festival als Hoffnungsfunke geplant

Neckar-Odenwald. Mit vier Veranstaltungen beziehungsweise Veranstaltungsreihen tritt die Initiative „Herz statt Hetze Neckar-Odenwald“ in diesem Jahr an die Öffentlichkeit. So beginnt am Montag eine Schulthemenwoche mit der Referentin Katrin Himmler. Himmler, Großnichte des ehemaligen „Reichsführer SS“ und Reichsinnenministers, wird im Rahmen einer Schulthemenwoche kommende mit Schülern der Zentralgewerbeschule Buchen, des Ganztagesgymnasiums Osterburken, des Burghardt-Gymnasiums Buchen, der Frankenlandschule Walldürn, der Helene-Weber-Schule Buchen, der Realschule Osterburken, der Abt-Bessel-Realschule sowie Karl-Trunzer-Gemeinschaftsschule Buchen, der Konrad-von-Dürn-Realschule sowie der Auerberg-Werkrealschule Walldürn und des Eckenberg-Gymnasiums Adelsheim online diskutieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zunächst wird sie bei einem 45-minütigen Vortrag darauf eingehen, welche Anknüpfungspunkte es zwischen den Rechtsextremen heute und den Nationalsozialisten vor der Machtergreifung in Bezug auf ideologische Feindbilder, Ziele und Strategien gibt. Danach wird sie Fragen der Schüler beantworten. Die Themenwochen unterstützen der „Verein Jugendhilfe Mosbach“, das Jugendreferat des Neckar-Odenwald-Kreises, der DGB Baden-Württemberg und die „Stiftung der Internationalen Wochen gegen Rassismus“.

Bereits zum dritten Mal plant das Team um die Initiativen-Sprecher Markus Dosch und Alexander Weinlein das Open-Air-Benefiz-Festival „grenzenLOS“. Dieses musste in den vergangenen beiden Jahren wegen der Corona-Vorschriften abgesagt werden. Jetzt soll es am 2. und 3. Juli in Buchen auf der Alla-Hopp-Anlage stattfinden. „Falls wir allerdings Zugangsbeschränkungen umsetzen müssen, werden wir die Veranstaltung absagen“, kündigte Weinlein an. „Denn das würde nicht zum Konzept passen.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Entscheidung im Mai

Eine endgültige Entscheidung über eine mögliche Absage wolle man in der ersten Maiwoche treffen. Für das Festival hatten vor zwei Jahren sehr viele Vereine, Musikgruppen und Bands ihre Teilnahme am Bühnenprogramm und viele Initiativen mit Informationsständen zugesagt. Derzeit schreiben die Organisatoren die Organisationen wieder an und hoffen, dass diese ihre Teilnahme auch für dieses Jahr zusagen werden. „Die Veranstaltung ist als Hoffnungsfunke gedacht“, sagen Weinlein und Dosch. „Die Menschen sollen sich wieder aufeinander zubewegen.“

Alle Bands und Gruppen treten ohne Gagen auf. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Wer sich mit einem Bühnenstand oder einem Programmpunkt auf der Bühne beteiligen will, kann sich bei Sarah Wörz von der Stadt Buchen unter sarah.woerz@buchen.de melden.

Wenige Tage nach dem Festival, nämlich am 7. Juli um 19 Uhr, veranstaltet „Herz statt Hetze“ gemeinsam mit der Otto-Wels-AG, einer Arbeitsgemeinschaft der SPD Buchen, eine weitere Vortragsveranstaltung zum Thema „Gefahren der Gewalt durch Reichsbürger“. Der Ort der Veranstaltung steht noch nicht fest. Es wird die Diplom-Psychologin Karoline Ruzhdi sprechen. Sie ist Bedrohungsmanagerin und ehemalige Vizepräsidentin sowie Gründungsmitglied des „Europäischen Fachverbandes für Bedrohungsmanagement“.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Sie wird auf das Spektrum und das Auftreten von Reichsbürgern eingehen, auf psychologische Aspekte und Verschwörungstheorien.

Mit einem „Festakt zum Tag der Demokratie“ wird die Initiative am 15. September, 19 Uhr, in der Stadthalle Buchen ein positives Zeichen für Demokratie setzen. Zunächst werden Amtsträger wie Landrat Dr. Achim Brötel, der Europa-Abgeordnete René Repasi und Vertreter von Grünen und FDP in kurzen Redebeiträgen auf das Thema eingehen. Die Breakdancer vom TSV Buchen werden die Veranstaltung auflockern. Diese werden auch die an diesem Abend eingesammelten Spendengelder erhalten. Außerdem werden junge Mitglieder von „Herz statt Hetze“ ihre Video-Clips mit Kurzvideos zum Thema „Die Demokratie und ich“ vorführen. Diese sollen nach der Veranstaltung online veröffentlicht werden. Zum Abschluss wird die Band „O.A.M.“ von Oliver Adrian aufspielen. mb