Benachrichtigungenwerden zugesandt

Buchen. Die Wahlbenachrichtigungen zur Bürgermeisterwahl in Buchen am werden den Wahlberechtigten bis spätestens 7. November zugestellt, teilt die Stadtverwaltung mit. Zur Beantragung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen ist der Vordruck auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung zu verwenden.

Informationen zur Briefwahl

Wahlscheine mit Briefwahlunterlagen können auch in elektronischer Form über ein Formular auf der Homepage der Stadt Buchen beantragt werden. Dazu werden die Daten auf der Wahlbenachrichtigung benötigt.

Über einen Link auf der Startseite gelangt man in die Wahlrubrik. Alternativ ist der Wahlscheinantrag auch mit einem Mobilgerät über den QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung aufrufbar.

Formlose Beantragung möglich

Auch eine formlose Beantragung per E-Mail an buergerbuero@buchen.de ist möglich. In diesem Fall sind die persönlichen Daten (Familienname, Vorname, Geburtsdatum und vollständige Wohnanschrift) mitzuteilen.

Aufgrund der Corona-Pandemie soll eine persönliche Antragstellung nur in dringenden Fällen erfolgen. Die Ausgabe und der Versand der Briefwahlunterlagen erfolgen voraussichtlich ab 8. November.