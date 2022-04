Bekanntmachungen vom Ausscheller

Hainstadt. So sehr hatte man auf mildes Frühlingswetter gehofft, als am Freitagnachmittag dann doch Schneeregen einsetzte – gegen das Wetter kommt man nicht an. Trotzdem war die Enthüllung des Heschter „Ausschellers“ ein ausgesprochen fröhlicher Beginn des Wochenendes. Der Heimatverein Hainstadt hatte die von Rolf Hamleh (Altheim) gestaltete Skulptur anlässlich seines 100-jährigen Bestehens aufgestellt.

Wie Vorsitzender Ewald Gramlich betonte, erfolgte das Ausrufen von Nachrichten früher durch Ausscheller, Amtsboten und Polizeidiener, letzter Hainstadter Amtsdiener war Karl Gramlich, der von 1912 bis 1952 über Neues informierte. Aber wie teilt man das der jüngeren Generation mit? Keine Frage: durch ein authentisches Schauspiel.

Stilechte Aufmachung

Hier lief Klemens Gramlich zur Höchstform auf: „Bekanntmachung!“, rief er und eilte in stilechter Ausscheller-Aufmachung ans Mikrofon. Launig und gewitzt verkündete er, dass die Ortschaftsverwaltung sich auf die „guten alten Zeiten“ zurück besann und das Amt des Polizeidieners wieder einzuführen gedenke.

Aus gutem Grund: Weder Strom noch W-Lan noch andere Energiequellen müssten angezapft werden, um die letzten „News“ auf diese Weise zu publizieren. Da der Polizeidiener rund um die Uhr seines Amts walte, gelte Heescht sicher bald als sicherster Ort des Neckar-Odenwald-Kreises – eine einzigartige Maßnahme in besonderen Zeiten! Mit dem munteren Schauspiel – wehende Glocke inklusive – erhellte Klemens Gramlich die Mienen trotz des echten Aprilwetters.

Über die Hintergründe informierte Ewald Gramlich. Die Idee zum „Ausscheller“ kam ihm auf einer Reise, auf der er eine solche Statue sah. „Schnell war der Vorstand des Heimatvereins ähnlich begeistert“, hob Gramlich hervor und sprach von einer „künstlerisch wertvollen Aufwertung des markanten Platzes am Bild“.

Das Areal sei auch durch die Faschenachtseröffnung und seinen Stellenwert als allgemeiner Treffpunkt stets voller Leben und habe sich von Anfang an als prädestinierter Standort erwiesen. Dank großzügiger Spenden und der Bereitschaft des in Hainstadt aufgewachsenen Künstlers Rolf Hamleh konnte der Wunsch pünktlich zum 100-jährigen Vereinsjubiläum realisiert werden, so Gramlich.

Grußworte kamen von Ortsvorsteherin Regina Schüßler und Bürgermeister Roland Burger. Während Schüßler den Ausscheller als „historische Kombination aus Zeitung, Postbote, Internet und Überbringer des Dorfklatsches“ charakterisierte und von einem „ansprechenden Kunstwerk mit Bedeutung“ sprach, berief sich Burger auf die historische Bewandtnis der Ausscheller. Mehr als ein Drittel der badischen Gemeinden verfügte noch im 20. Jahrhundert über einen Ausscheller, der als fester Bestandteil der Ortsgesellschaft für einen heute mehr und mehr vernachlässigen Aspekt stand: „Der Ausscheller ist ein Paradebeispiel für Kommunikation, Zusammenhalt, Geselligkeit und Identifikation“, hob Burger hervor.

In Hainstadt könne man sich glücklich schätzen: Engagiert trage der Heimatverein diese althergebrachten Werte weiter in die nächste Generation, so wie der Ausscheller „Heescht auf liebenswerte und charmante Weise symbolisiert“. Beide dankten dem Heimatverein für die Bereicherung des Ortsbilds, dem ausführenden Künstler Rolf Hamleh und den Spendern.

Als Hauptsponsor trat die Sparkasse Neckartal-Odenwald auf, vor deren Hainstadter Geschäftsstelle das Kunstwerk platziert wurde. Sparkassendirektor Martin Graser freute sich über die „Traditionsfigur“ und gratulierte dem Heimatverein zum Jubiläum. Das jährlich mit viel Liebe erstellte Heimatheft sei nur die Spitze des Engagements, das Vergangenes in Gegenwart und Zukunft weiter trage. „Hier wird Geschichte bewahrt“, lobte Graser und überreichte einen symbolischen Scheck über 1000 Euro.

Nach der Enthüllung dankte Ewald Gramlich für die rege Unterstützung und das Interesse der Ortsgemeinschaft, ehe 2. Vorsitzender Bernd Rathmann die Idee und deren Umsetzung würdigte. Klemens Gramlich überreichte die Ausscheller-Glocke an Ortsvorsteherin Schüßler: „Vielleicht wird die Tradition ja fortgeführt“, rief er lachend.

Rege Teilnahme

Dass der freudige Anlass im Vordergrund stand, bewies die rege Teilnahme am Sektempfang: Obwohl der Himmel buchstäblich Tränen weinte, wurde herzlich angestoßen - auf den Ausscheller, auf den Heimatverein und auf Heescht! ad