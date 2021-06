Beinahe-Kollision auf Landstraße 582 bei Eberstadt

Eberstadt. Ein Unbekannter verursachte am Freitagmittag einen Unfall auf der Landesstraße 582 bei Eberstadt und fuhr davon. Gegen 11.30 Uhr befuhr ein 52-Jähriger mit seinem Lkw die Landstraße. In der dortigen Senke kam ihm ein schwarzer Tanklaster der Marke „MAN“ in der Mitte der Straße entgegen.

AdUnit urban-intext1

Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich er mit seinem Fahrzeug nach rechts aus, so die Polizei. Hierbei kam er in den Grünstreifen und fuhr sich dort fest. Der Unbekannte hielt nicht an und fuhr weiter.

An dem Laster des 52-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.