Bei Wanderungen viel erfahren

Hettigenbeuern. Das Wetter war geradezu perfekt für die Most- und Vesperwanderung im Morretal. Gemütliche Einkehrmöglichkeiten beim Musikverein in der Scheune Kratky und beim Heimatverein in der Scheune Hemberger sorgten nach einem Spaziergang beziehungsweise einer Wanderung für einen genussvollen Abschluss.

Zwei vom Heimat- und Verkehrsverein Hettigenbeuern organisierte Wanderungen sorgten beim Wandern für aufschlussreiche Informationen. Die von Felicitas Zemelka geleitete Wanderung „Steinsärge“ führte zum Kulturdenkmal bei Zittenfelden. Eine große Schar von 60 Teilnehmern machte sich vom Götzenturm aus, wo es einleitend Informationen zur Historie des Morretals gab, gemeinsam auf den Weg. Felicitas Zemelka informierte hierbei über interessante Details zur Geologie im Morretal. Sie informierte bei der Morrebrücke über den Brückenheiligen Nepomuk und religiöse Kleindenkmale. Bei einer weiteren Station widmete sie sich dem Tabakanbau, bevor ein Grenzstein von 1839 zwischen Baden und Bayern, in Augenschein genommen werden konnte.

Das Ziel der interessanten Wanderung war der trapezförmige Steinsarg aus Sandstein auf der Gemarkung Zittenfelden. Hier informierte sie über die mittelalterliche Steinmetzkunst und die interessante Historie der Relikte aus Felssandstein.

Eine kleine „Waldbegehung“ unter dem Titel „Der Wald im Klimastress“ startete mit Förster Bernhard Linsler. Aufschlussreiche Informationen rund um die Entwicklung des Waldes gab es bei der Wanderung in Richtung Hornbach. Die Teilnehmer entdeckten neben verschiedenen Baumarten auch zahlreiche Pilze.

Neben einem Schachturnier gab es auch eine kleine, aber feine Oldtimerausstellung mit alten Motorrädern und Autos.

Die Most- und Vesperwanderung war einmal mehr eine gelungene Veranstaltung, mit Genüssen für alle Sinne: ein herrlicher Tag im herbstlichen Oktober. hes