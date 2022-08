Götzingen. Die katholische Kirche gedenkt heute des Heiligen Bartholomäus’, des Schutzheiligen der Pfarrgemeinde Götzingen. Das Leben und Wirken des Heiligen war stark durch Legenden geprägt.

Mit dem freundlichem Willkommen: „Siehe da, ein echter Israelit ohne Falsch und Arg“, begrüßte Jesus Nathanael, der den Beinamen „Bar-Tholmai“ (hebräisch: Sohn des Tholmai = Furchenziehers) trug, und das, obwohl dieser schon bei seiner ersten Begegnung mit Jesus diesem recht skeptisch gegenübertrat. Hatte Bartholomäus doch kurz zuvor bezüglich Jesus die Frage aufgeworfen: „Kann denn von Nazareth etwas Gutes kommen?“ Nach dem ersten Kontakt war er jedoch schon überzeugt. „Rabbi, Du bist Gottes Sohn, der König von Israel“, sagte er.

Treuer Gefolgsmann von Jesus

Die Statue des Götzinger Kirchenpatrons St. Bartholomäus in der Pfarrkirche in Götzingen. © Walter Jaufmann

Fortan war er ein treuer Gefolgsmann und enger Vertrauter Jesu bis zu dessen Tod und Auferstehung – als dessen Apostel und späterer Märtyrer Bartholomäus. Und diesen standhaften Heiligen wählten die Begründer der Pfarrgemeinde Götzingen zu ihrem Kirchenpatron.

Anfangs des ersten Jahrhunderts in Kana/Galiläa geboren, fand Bartholomäus zu Jesus und wurde einer seiner zwölf Apostel. Er begleitete ihn bis zu seinem Tod, erlebte dessen Auferstehung mit und predigte danach in Mesopotamien, Indien und Armenien das Evangelium. Um das Jahr 51 erlitt er nach der Überlieferung im Raum des heutigen Baku in Aserbaidschan den Märtyrertod. Er soll eine Prinzessin, die Tochter des armenischen Königs Polynoms, von ihrer Besessenheit geheilt und dadurch die ganze Königsfamilie zum Christentum bekehrt haben. Daraufhin ließ ihn der wütende heidnische Königsbruder Antrages gefangen nehmen und zur „persischen Todesstrafe“ verurteilen: Bartholomäus wurde bei lebendigem Leib gehäutet und anschließend mit dem Haupt nach unten gekreuzigt.

Gottesstrafe für Mörder

Als derart Geschundenen hat ihn der große Michelangelo in seinem Jüngsten Gericht in der Capelle Sixtina dargestellt und dabei sich selbst auf der abgezogenen Haut des Märtyrers porträtiert. Seine Peiniger und Mörder soll kurz nach ihrer Tat allesamt eine furchtbare Gottesstrafe ereilt haben: Sie wurden von bösen Geistern besessen, dreißig Tage gequält und starben dann eines schrecklichen Todes.

Der gemarterte Leib des Heiligen wurde von den gerade bekehrten Christen in Urbanopolis (Mesopotamien) ehrenvoll begraben, kam später nach Nephergerd und um 507 durch Kaiser Anastasius nach Dora (Mesopotamien). Um 580 gelangten seine Gebeine auf die Insel Lipari vor Sizilien und dann 838 nach Benevent. Im Jahre 983 ließ Kaiser Otto III. die Reliquien des Bartholomäus nach Rom und da in die Bartholomäuskirche auf der Tiberinsel bringen. Seine Hirnschale gelangte 1238 nach Frankfurt/Main und wird im Bartholomäusdom bis heute verehrt. Der Heilige wird in der Regel mit Buch oder Rolle und Messer in der Hand dargestellt, Haupt- und Barthaar kurz geschoren. Oft trägt er seine abgezogene Haut über dem Arm.

Berühmt-berüchtigt ist der Name des Götzinger Kirchenpatrons übrigens im Zusammenhang mit der schrecklichen „Pariser Bluthochzeit“ im Jahre 1572, die auch als „Bartholomäusnacht“ in die Geschichte einging: In der Nacht zum 24. August wurden damals in Paris auf Veranlassung der Königin Katharina von Medici rund 10 000 Hugenotten unter ihrem Anführer Admiral Coligny grausam umgebracht.

Diese waren nämlich zur Hochzeit ihrer Tochter Margarethe von Volias mit dem protestantischen Henri von Navarra (König Heinrich IV.) angereist. Katharina wollte so den wachsenden Einfluss der protestantischen Hugenotten auf den jungen und beeinflussbaren König Karl IX. (Katharinas Sohn) unterbinden.

Besonderer Tag in Götzingen

Für Götzingen war und ist der „Boartlischdoag“ – wie er im örtlichen Dialekt genannt wird - ein besonderer Tag, auch wenn sich dessen Betrachtung aufgrund der geschichtlichen Veränderungen deutlich gewandelt hat. Für die Pfarrgemeinde St. Bartholomäus ist dieser Gedenktag nach wie vor von Bedeutung und fest verankert im Verlauf des Kirchenjahres. Der über viele Generationen hinweg damit verbundene Krämermarkt zur Versorgung der Bevölkerung fiel allerdings längst der wirtschaftlichen Entwicklung zum Opfer.

Auch der ursprünglich sehr enge Bezug zur Landwirtschaft – wie schon in der Namensdeutung „Sohn des Furchenziehers“ verankert – hat sich deutlich gewandelt. Die durch den Landmann früher durchaus wichtigen Bauernregeln geraten mehr und mehr in den Hintergrund. Klimawandel und Wettervorhersagen prägen heute weitgehend die Arbeit in der Landwirtschaft.

Die durch Beobachtungen und Erfahrungen über Generationen hinweg verfolgten Bauernregeln klingen zwar heute etwas nostalgisch, aber noch immer vielsagend und aussagekräftig, beispielsweise „Bartholomäus hat’s Wetter parat– für den Herbst und bis zur Saat!“ oder „Wie St. Bartholomä sich hält – so ist der ganze Herbst bestellt!“ oder auch „Bleiben die Störche noch nach St. Bartholomä – kommt ein Winter, der tut nicht weh!“ Das schlägt sich neuerdings sogar im klimawandelbedingten Verhalten der Störche nieder.