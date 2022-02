Beginn ist am Mittwoch, 9. März

Buchen. Im VHS-Kurs „Arbeiten mit Leder“ wird Einsteigern fundiertes Grundwissen rund um den Werkstoff Leder vermittelt. Der Dozent teilt seine jahrelange Erfahrung mit den Teilnehmenden und gibt jede Menge nützliche Tipps und Kniffe. Es werden gestanzte Lederteile aus pflanzlich gegerbtem Rinderleder zur Verfügung gestellt sowie die benötigten Werkzeuge. Die Teilnehmenden stellen ihre eigenen Unikate in Form eines Schlüsselanhängers, eines Armbandes und eines Gürtels her. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Der Kurs startet am Mittwoch, 9. März, (vier Termine) und findet jeweils von 17.30 bis 20.30 Uhr in der Abt-Bessel-Realschule statt. Es gelten die aktuellen Regeln der Corona-Landesverordnung. Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-buchen.de.

