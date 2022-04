Begegnungscafé geöffnet

Buchen. Im Mehrgenerationenhaus gibt es im April ein abwechslungsreiches Programm.

Ganz aktuell bietet das Mehrgenerationenhaus in Kooperation mit der Diakonie Neckar-Odenwald ein Begegnungscafé für Geflüchtete aus der Ukraine an. Wer mithelfen möchte ist willkommen.

Die geselligen Angebote wie der Kaffeetreff mittwochs von 14.30 bis 16.30 Uhr und der Mittagstisch „Tischleindeckdich“ donnerstags von 12 bis 13.30 Uhr (nicht in den Osterferien) sowie dienstags das Angebot „Kochen - genießen - zusammen sein“ 10 bis 13.30 Uhr sind feste Größen im Terminkalender des MGH ebenso wie die Line-Dance-Termine am Dienstag. Bewegung und Walken, ein Angebot des TSV Buchen, findet mittwochs von 10 bis circa 11.15 Uhr statt. Treffpunkt ist an der alla hopp!-Anlage.

Der Gartentreff für Jung & Alt startet wieder jeweils dienstags von 14.30 bis 17 Uhr. Das beliebte Freundschaftsgrillen soll am 30. Mai, 20. Juli, 19. August und 20. September stattfinden. Waldspaziergänge rund um Buchen finden an den Sonntagen 24. April, 22. Mai und 26. Juni statt. Treffpunkt ist jeweils um 14 Uhr.

Die „Minikrabbler“, eine Krabbelgruppe für Kinder bis drei Jahren, treffen sich freitags von 9 bis 11.30 Uhr. Arabisch lesen und schreiben lernen für Schulkinder gibt es sonntags von 9 bis 11.30 Uhr. Ein offener Treff für Eltern und Schulkinder findet donnerstags von 15.30 bis 17.30 Uhr statt.

Flohmärkte im Garten des Mehrgenerationenhauses sind geplant an den Samstagen, 21. Mai (alles für jeden), 25. Juni (Kinder verkaufen selbst), 23. Juli (alles für jeden) und 17. September (Kinderkleidung, Spielzeug & Co.). Die Kreativwerkstatt für Kids & Teens findet jeweils montags und donnerstags von 15 bis 17.30 Uhr statt. Die Basteltanten bieten verschiedene Kreativtermine für jung und alt an: 29. April Püppchen aus Wollresten stricken, 20. Mai Cord-Tasche nähen; 1. Juli Druckwerkstatt aus Stoff, 23. September Brotkorb aus Nepal-Kaffeesäcken, 21. Oktober Dekoring mit Naturmaterial gestalten, 25. November Weihnachtlicher Kreativnachmittag.

Klebeverbindugen die Funktionieren – immer am letzten Montag im Monat von 19 bis 20.30 Uhr können Kleber und Klebetechniken in der richtigen Handhabung kennengelernt werden. Der Strick- und Häkeltreff findet jeweils am 2. und 4. Montag im Monat von 14 bis 17 Uhr statt. Mandala malen und etwas über Farben erfahren können alle Interessierten am 20. April, 18. Mai und 22. Juni jeweils von 18 bis 19.30 Uhr.

Die Gesprächsrunde „Der Ruhestand – wie gestalte ich mein Leben neu?“ findet an den Montagen, 19. April, 16. Mai und 20. Juni jeweils von 18 bis 19.30 Uhr statt. Die Interessengruppe Buchen vegan findet jeden zweiten Sonntag im Monat von 11.30 bis 15.30 Uhr statt. Es gibt Erfahrungsaustausch bei einem veganen Mitbring-Brunch. Die Dienstagsrunde mit Wissenswertem für jedermann findet jeden ersten Dienstag im Monat von 14 bis 15.30 Uhr statt.

Rat und Hilfe bei Sehverlust gibt es bei der Beratung von „Blickpunkt Auge“ am Montag, 30. Mai, zwischen 11 und 17 Uhr, Terminvereinbarung ist erforderlich bei Karen Gschwind, Telefon 0173/2785767. Die Selbsthilfegruppe Adipositas trifft sich jeden letzten Mittwoch im Monat ab 19 Uhr. Die Selbsthilfegruppe Hormone kommt immer am ersten Montag im Monat von 19 bis 21.30 Uhr zusammen, die Selbsthilfegruppe „Amsel“ trifft sich am 9. April und 18. Juni jeweils von 14 bis 18 Uhr.