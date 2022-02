Begegnungen mit der Geschichte

Buchen. Das Bezirksmuseum Buchen macht einen neuen Anlauf zur Öffnung seiner Sammlungen. Trotz hoher Inzidenzwerte erlaubt das Land in der gegenwärtigen Warnstufe der Corona-Pandemie Museumsöffnungen. Voraussetzung dafür ist, dass die Besucher geimpft, genesen oder getestet sind (3G). Im Museum muss eine FFP 2-Maske getragen werden.

Besuch der Sonderausstellungen

Erstmals am Fastnachtssonntag können die Sonderausstellungen sowie die Dauerausstellungen im Steinernen Bau und im Trunzerhaus wieder von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden. Anschließend ist das Museum jeweils sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Kunstgeschichtliches Glanzlicht: der Abt-Bessel-Kelch. © Jürgen Strein

Die große Sonderausstellung „’Kurz stillhalten, bitte!’ Porträtaufnahmen jüdischer Menschen von Karl Weiß“ im Audienzsaal war bisher nur kurzzeitig zu sehen. Die Ausstellung zeigt Porträts und Gruppenaufnahmen jüdischer Buchener aus den 1930er und 1930er Jahren, die zusammen mit elf Erläuterungstafeln einen Einblick in das Zusammenleben der Menschen mit unterschiedlichen Reli-gionen in der Zwischenkriegszeit geben, bevor der Nationalsozialismus das jüdische Leben in Bu-chen auslöschte.

Ebenfalls im Steinernen Bau, im Kaminzimmer, zeigt das Bezirksmuseum Bilder und Skizzen des aus Buchen stammenden Schlachtenmalers Wilhelm Emelé in einer neuen Präsentation. Im Erker-zimmer ist eine Ausstellung mit Werken von Gertrude Reum zu sehen, die zum fünften Todestag der Künstlerin eröffnet worden war.

Im Trunzerhaus ist die neue Dauerausstellung „Gottes Lob und Seelenheil“ zu sehen, die in fünf Räumen und dem Flur im ersten Obergeschoss des Trunzerhauses Einblicke in die Religiosität der Region gibt. Das Museum zeigt in dieser größten Dauerausstellung rund 160 Exponate der religiö-sen Volkskunst - Ausstellungstücke von besonderem künstlerischem Wert, aber auch Exponate der täglichen religiösen Praxis.

Glanzlichter

Zu den kunstgeschichtlichen Glanzlichtern der Ausstellung gehören neben der Anselm-Kiefer-Installation „Der Eingeborene“ im Eingangsbereich im Raum 2 der Kelch, den der aus Buchen stammende Göttweiger Abt Gottfried Bessel seiner Heimatgemeinde stiftete, und in Raum 3 das gotische Astkreuz, das wohl aus der Zeit des Kurfürsten Berthold von Henne-berg stammt, zwei Bilder aus der Rubens-Schule (Kreuzigung und Kreuzabnahme) und ein gekreu-zigter Christus als Seraph. Zu den kulturgeschichtlich bedeutsamen Ausstellungsstücken zählen zum Beispiel die Hausmadonnen des ersten Raumes, eine Tafel des alten Kreuzweges in Sankt Oswald, der beim Umbau der Stadtkirche weichen musste, die beleuchteten Hinterglasbilder im Flur oder die Südtiroler Kastenkrippe im letzten Raum. Zu dieser Ausstellung bietet die Kuratorin Lieselotte Kraft um 15 Uhr eine Führung an.

Sehenswürdigkeiten

Im Trunzerhaus sind außerdem zum Beispiel die Joseph-Martin-Kraus-Räume, das Atelier des Fotografen Karl Weiß und die Sammlungen von Hafnerware und Feierabendziegeln zu sehen.

