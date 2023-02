Bedrohungslage mit Schusswaffe in Götzingen vorgetäuscht

Götzingen. Einen großen Einsatz der Polizei verursachte ein bisher Unbekannter, indem er am Freitagabend eine Bedrohung mit einer Schusswaffe vortäuschte. Der Täter meldete gegen 20.15 Uhr über die nora-Notruf-App an die Polizei Heilbronn einen Notfall in Götzingen. Die Person teilte mit, dass er sich mit seiner Schwester in einem Keller befinde, der Raum verschlossen sei und der Vater den Schlüssel dafür habe. Dieser sollte sich angeblich im Erdgeschoss befinden und eine Pistole bei sich haben. Daraufhin fuhren mehrere Einheiten der Polizei zum mitgeteilten Objekt in der Straße „Am Zickmantel“ und sperrten den Bereich ab. Hierbei konnte eine Frau im Gebäude beobachtet werden, die gerade Sport machte. Nach weiteren Ermittlungen wurde die Frau unter einem Vorwand aus dem Haus gelockt und befragt. Hierbei ergab sich, dass sich im Haus lediglich ihre drei Söhne befanden und keine Bedrohungslage vorlag. Nachdem alle Personen das Gebäude verlassen hatten, wurde dieses durchsucht. Eine Bedrohungslage konnte ausgeschlossen werden. Außerdem verfügt das Haus nicht über einen Keller. Die Ermittlungen zum Täter dauern an.

