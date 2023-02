Bebilderter Vortrag über rätselhafte Ritualstätte

Buchen. „Massenmord? Menschenopfer? Kannibalismus?“: Diesen Fragen geht die Archäologin Andrea Zeeb-Lanz in einem Vortrag des Bezirksmuseums Buchen über den rätselhaften jungsteinzeitlichen Ritualort von Herxheim bei Landau (Pfalz) am Mittwoch, 8. März, um 19 Uhr im Audienzsaal des Steinernen Baues nach.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Herxheim wurden am Ende des 6. Jahrtausends v. Chr. insgesamt mehr als 1000 Menschen getötet, danach zerlegt und ihre Knochen in kleine Fragmente zerschlagen. Die Schädel erhielten eine besondere Behandlung – die Schädeldächer wurden zu schalenförmigen Artefakten zugerichtet. Dazu fanden die Ausgräber eine erhebliche Menge hochqualitativer verzierter Keramik, ebenfalls zerstört, sowie zerschmetterte Steingeräte und ausgewählte Tierknochen.

Der Ort wird als frühe jungsteinzeitliche Ritualstätte interpretiert, an der möglicherweise spezielle Menschenopfer stattfanden. Im reich bebilderten Vortrag werden die kontroversen Interpretationsansätze angesprochen, wie zum Beispiel Kannibalismus als Grund für die Menschentötung und die Knochenmanipulationen. Die zahlreichen ungelösten Rätsel dieser Anlage stellt die Referentin vor. Sie ist Archäologin bei der Direktion Landesarchäologie der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland Pfalz. str