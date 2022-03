Beate Biemer besonders engagiert

Hollerbach. Die Generalversammlung des TSV Hollerbach fand unter der Leitung der Vorsitzenden Stefanie Adrian im Dorfgemeinschaftshaus statt. Unter Berücksichtigung aktueller Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen erhielten Vorstand und Übungsleiter einen Einblick in das Vereinsgeschehen des letzten halben Jahres.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schriftführerin Tanja Mauz erinnerte an Unternehmungen wie eine Familienwanderung mit Schatzsuche im Herbst. Gemeinsam mit der Ortschaftsverwaltung und den örtlichen Vereinen wurde ein Fensterrätsel in der Adventszeit organisiert.

Allerdings konnte neben dem Preisschafkopf auch die geplante Adventsfeier nicht stattfinden, ebenso wurde die Idee einer Straßenfast zwar lange verfolgt, aber letztendlich doch als nicht umsetzbar eingestuft. Der Sportbetrieb sei von Unterbrechungen gekennzeichnet gewesen, so Adrian. In der Alarmstufe 1 wurde die Entscheidung über den Turnbetrieb den Übungsleitern überlassen, in der Alarmstufe 2 wurde er seitens der Vorstands eingestellt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Verein unterstützt die Fortbildungsbereitschaft aller Aktiven im Verein und so nahm die Kassiererin Magdalena Spieß an mehreren Onlinefortbildungen teil. Der stellvertretende Vorsitzende Marco Kemmerer verlas den Kassenbericht für die verhinderte Kassiererin Magdalena Spieß. Diese informierte ausführlich über die Einnahmen und Ausgaben des Vereins und bekam von den Kassenprüfern Steffen Mehl und Christine Grimm eine vorbildlich geführte Buchführung bestätigt.

30-jähriges Bestehen

Beate Biemer führt die Seniorengymnastikgruppe Oberneudorf, die in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feiert. Dann trug Oliver Adrian seinen Bericht über die Aktivitäten der Männerfreizeitgruppe vor, gefolgt von Christine Grimm und Magdalena Spieß, die das Turnen der Zwei- bis Sechsjährigen betreuen. Stefanie Adrian gewährte einen Einblick in das Geschehen der TSV-Damengymnastikgruppe. Über die Gruppe der Grundschüler berichtete Tanja Mauz, sie wechselt sich mit Kristina Schwab-Meß und Jacqueline Reinhardt ab. Ingeborg Fronc bietet neben ihrer Seniorengymnastikgruppe auch den Kurs „Bewegung und Entspannung“ an. Verantwortlich für die erste und die zweite Garde zeigen sich Alina Zimmermann, Clara Bopp sowie Annika Schwab.

Es folgten die Ehrungen:

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

25 Jahre (Urkunde und Ehrennadel in Bronze): Stefanie Adrian, Josef Blatz, Elisabeth Farrenkopf, Ursula Geier-Schweis, Erika LAuer-Müller, Markus Lemp, Ursula Lenz, Marianne Rimpf, Jutta Röckel, Luitgard Röckel, Ingrid Schäfer, Joachim Weis

30 Jahre (Urkunde und Ehrennadel in Silber): Beate Biemer, Josefine Breunig, Hiltrud Grimm, Gabriele MAi, Anni Noe, Rene Reiner, Maria Schnorr, Maria Schwab.

Für 30 Jahre Tätigkeit als Übungsleiterin wurde Beate Biemer von der Vorsitzenden mit einer Urkunde und einem Präsent ausgezeichnet. Sie ist seit ihrer Gründung 1992 in Oberneudorf für die Seniorenturngruppe verantwortlich. Stefanie Adrian hob die Wichtigkeit eines Sport- und Bewegungsangebotes für Senioren hervor und dankte Beate Biemer für ihr Engagement. Sei immer offen für Neues und besuche regelmäßig Fortbildungen.

Für den 30. April ist eine Wanderung in den Mai geplant. Dies ist aufgrund der aktuellen Lage noch nicht final besprochen und wird noch bekannt gegeben. Am 10. Juli ist ein Fest in der Röckelscheune geplant, ein bunter Familiennachmittag mit Spielecke und Auftrittsmöglichkeiten für verschiedene Gruppen.

Ortsvorsteher Weis sagte, der Verein sei neben dem sportlichen Bereich auch immer gesellschaftlich federführend im Ort aktiv. hom