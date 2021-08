Bauplätze können nun erworben werden

Unterneudorf. Insgesamt neun Bauplätze in ansprechender Lage bietet das Baugebiet „Eichelberg III“ in Unterneudorf, dessen offizielle Abnahme am Mittwoch stattfand. Die rund 240 000 Euro teure Maßnahme mit Kanal- und Straßenbauarbeiten, dem Bau von Gas- und Wasserversorgungsleitungen sowie Kabelarbeiten wurde im September 2020 begonnen.

Wie Ortsvorsteher Wolfgang Schwab eingangs bekundete, können Bauplätze ab sofort erworben werden. Allerdings mögen sich etwaige Interessenten beeilen: „Vier Grundstücke sind schon so gut wie verkauft“, hob er hervor und wertete diesen Umstand als positives Echo auf die Maßnahme. Weitere Bauplätze dienen als Reserve; für die Zukunft müsse man „abwarten, ob und wie Interesse besteht“. Gemeinhin sei die Erweiterung des Gebiets als sehr positiv anzusehen, zumal man attraktive und naturnahe Bauplätze unweit Buchens anbieten könne. Auch die Verkehrsanbindung habe man verbessert: Im Zuge der Straßenunterhaltung wurde rund 300 Meter langes Teilstück der Ortsverbindungsstraße zwischen Unterneudorf und Hollerbach parallel zu den Bauarbeiten erneuert.

Auch Bürgermeister Roland Burger sprach von einem „erfreulichen Termin“ und ließ wissen, dass man in der Verwaltung „einen gewissen Druck auf dem Bauplatzmarkt“ allmählich zu spüren bekomme. Oberste Priorität genieße insofern das Ziel, sowohl in der Kernstadt Buchen als auch in den Stadtteilen wie eben Unterneudorf „jungen Familien ein schönes Eigenheim auf dem Land zu ermöglichen“.

Verbindungsstraße saniert

Dahingehend verwies Burger auf ähnlich gelagerte Projekte wie etwa in Einbach: „Wo sich der Bedarf abzeichnet, werden wir tätig“, versicherte er. Die Auftragssumme belaufe sich im Ganzen auf 238 000 Euro, wobei rund 40 000 Euro davon auf das Konto der sanierten Ortsverbindungsstraße zwischen Unterneudorf und Hollerbach gehen. Diese zusätzlich durchgeführte Maßnahme bezeichnete das Stadtoberhaupt als „besonderes Schmankerl, das gemeinsam mit den neuen Bauplätzen zur forcierten wie auch nötigen Eigenentwicklung unserer Stadtteile beiträgt“.

Dennoch müsse man „mit Baugrund sorgsam umgehen“ und die als „heißen Streitpunkt in Bundes- und Landespolitik“ anzusehenden Planungsvorgänge berücksichtigen. Sein Dank galt abschließend der Buchener Firma Henn-Bau, dem Stadtbauamt und den Stadtwerken Buchen für die einvernehmliche Zusammenarbeit.

Ehe Ortsvorsteher Schwab zum kleinen Imbiss „auf Abstand“ einlud, dankte er gleichsam allen Beteiligten. „Wir freuen uns über die Bereitstellung neuen Wohnraums“, stellte er klar.