Baumaschinen entwendet

Buchen. Aus einem geparkten Transporter haben Unbekannte am Montagabend Akkugeräte im Wert von circa 3500 Euro entwendet. Vermutlich öffneten die Täter gegen 18 Uhr mit einem Hebelwerkzeug die Tür zur Ladefläche des in der St-Rochus-Straße an der dortigen Baustelle abgestellten Ford Transit. Hieraus entwendeten sie mehrere Koffer und die darin befindlichen Elektrogeräte. Die Diebe flüchteten zunächst zu Fuß in Richtung der Fußgängerampel an der Schüttstraße und setzten ihre Flucht dort mit einem älteren Kombi-Pkw fort. Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder Hinweise auf die Täter geben können, sollen sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040, melden.

