Hainstadt. Langjährige Blutspender wurden in der jüngsten Sitzung des Hainstadter Ortschaftsrats durch Ortsvorsteherin Regina Schüßler geehrt.

Für zehnmaliges Spenden erhielten Danosh Klein, Heidi Pföhler und Anne Rottermann die Ehrennadel in Gold. Eine Auszeichnung mit der Ehrennadel mit goldenem Lorbeerkranz für 50-maliges Spenden bekamen Heiko Hemberger, Matthias Kreuter und Peter Link. Für 75-maliges Blutspenden wurde Dirk Ramburger mit der Ehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerkranz geehrt.

An der Ortschaftratsitzung hatten zahlreiche Bürger Interesse. So gab es in der Frageviertelstunde einige Wortmeldungen zum Bebauungsplan „In der Schüd III“. Vorangegangene schriftliche Einwendungen von Anwohnern zum Bebauungsplan wurden zur Kenntnis genommen und führten zum Teil auch zu Änderungen im Plan. Dem Bebauungsplanentwurf „In der Schüd III“ wurde in der Sitzung zugestimmt. Er wurde dem Gemeinderat für die Mai-Sitzung weitergeleitet.

Anschließend wird der Bebauungsplan noch mal für vier Wochen im Rathaus in Buchen offengelegt. Dort sind dann auch die Experten vom Bauamt direkt vor Ort, um Fragen endgültig klären zu können.

Zahlreiche Fragen gab es ebenfalls zum Baugebiet „Neuegärten II“. Im neuen Abschnitt soll am Hauptweg ein Gehweg geplant und ein Regenrückhaltebecken angelegt werden. Vorerst entstehen etwa 35 Bauplätze, um bis zu 100 Bauplätze könnte das Baugebiet erweitert werden. Dann ist allerdings eine geänderte Zuwegführung erforderlich.

Nun beginnt für den nächsten Bauabschnitt das gesetzliche Baulandumlegungsverfahren. Der Zeithorizont für die nächsten Schritte beträgt mindestens ein halbes bis dreiviertel Jahr. Im Moment gibt es 52 Bauinteressenten. Die neu entstehenden Bauplätze werden nach einem Baupilot vergleichbar mit der von der Marienhöhe in Buchen vergeben.

Bahnsteigverlegung ein Thema

Thema in der Ortschaftsratssitzung war auch die Bahnsteigverlegung in Hainstadt. Diese ist von der Bahn geplant in der Verlängerung der Eichendorffstraße. Den Übergang von der Höhe des Bahnsteigs an das angrenzende Umfeld gestaltet man durch Aufschüttungen. Dabei handelt es sich nur um Aufschüttungen, die notwendig sind, um einen barrierefreien Zugang zum Bahnsteig zu erlangen. Da zur Bahnsteigverlegung und dem Ausbau des Bahnsteigs noch Fragen an die Bahn offen sind, wurde über die Benehmensherstellung vertagt.

Für das Jugendhaus wird ein Gruppenleiter aus Hainstadt gesucht, der zwischen 14 und 22 Jahre alt sein sollte. Interessierte sollen sich beim Pfarramt in Buchen melden.

Heimatverein feiert Jubiläum

Der Heimatverein feiert 2022 sein 100-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass ist die Errichtung einer Statue vom Ausscheller auf dem Platz vor der Sparkasse geplant.

Ortsvorsteherin Schüßler bedankte sich schließlich bei allen Wahlhelfern für deren Engagement bei der Durchführung der Landtagswahl.