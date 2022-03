Bau von Windkraftanlagen erleichtern

Das Land Baden-Württemberg will in den nächsten fünf Jahren 500 Windkraftanlagen im landeseigenen Staatswald errichten lassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Neckar-Odenwald-Kreis. Peter Hauk, Minister für Ernährung, Ländlicher Raum und Verbraucherschutz, informierte bei einer Online-Veranstaltung über „Windkraft im Staatswald“.

Eine Windkraftanlage bei . Das Land will im Staatswald in den nächsten fünf Jahren 500 Windkraftanlagen errichten. © Martin Bernhard

Nach den Worten von Peter Hauk befindet sich ein Viertel des Waldes in Baden-Württemberg in Staatsbesitz. Im Neckar-Odenwald ist das Land Eigentümer von Wald bei Schwarzach, in Richtung Eberbach, auf der Binauer Höhe, bei Bronnacker, Höpfingen und Buchen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Windkrafträder verfügen über eine hohe Wirtschaftlichkeit, auch ohne Einspeisevergütung“, stellte der Minister fest. Doch auch im Ausbau von Biomasse und Photovoltaik müsse man voranschreiten. Hauk erinnerte daran, dass das Land zwei Prozent der Landesfläche zur Erzeugung von regenerativer Energie nutzen wolle. Dabei solle man allerdings wertvollen Ackerbau verschonen. Für besonders interessant hält Hauk Agri-Photovoltaik-Anlagen. Mit diesen könne man den Boden landwirtschaftlich und zur Stromerzeugung nutzen.

Um den Ausbau von erneuerbarer Energie zu beschleunigen, habe die Regierung die Landesbauverordnung geändert. So müsse man Photovoltaikanlagen auf Dächern errichten, zum Beispiel von Supermärkten. Außerdem habe man Restriktionen bei der Genehmigung solcher Anlagen abgebaut und das Widerspruchsverfahren in erster Instanz abgeschafft.

In Naturschutzgebieten will man die Genehmigung ebenfalls vereinfachen. Außerdem sollen „Allerweltsarten“ von Tieren nicht mehr geschützt werden. In Baden-Württemberg sei vor allem der nördliche Landesteil, vom Odenwald bis zur Ostalb, besonders „windhöffig“. Mit diesem Begriff bezeichnen Fachleute das durchschnittliche Windaufkommen.

Max Reger, Vorstandsvorsitzender von „Forst BW“, informierte über die aktuelle Situation für den Ausbau der Windenergie. So verfüge das Land nach Daten aus dem aktuellen Windatlas über ein Potenzial von rund 419 000 Hektar, wovon rund 220 000 frei von Restriktionen seien. Im Staatswald liege das Potenzial bei rund 24 000 Hektar ohne Restriktionen, insgesamt bei rund 40 000 Hektar. Geeignete Flächen werde das Land öffentlich anbieten.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Zuschlag nach Punktesystem

Den Zuschlag erhalten Investoren nach einem Punktesystem: Für 70 Prozent der Punkte sei die Rendite der Anlage entscheidend, für 30 Prozent die Projektplanung. Bei Windparkerweiterungen wolle man ein vereinfachtes Verfahren anwenden. Reger wies darauf hin, dass sich 30 Prozent des Staatswaldpotenzials in Landschaftsschutzgebieten befänden. Dort dürfe man nach aktueller Rechtslage keine Windkraftanlagen errichten. Künftig wolle man dort vermehrt Ausnahmen genehmigen. Erleichterungen seien auch für Anlagen im regionalen Grünzug geplant. Außerdem sollen Flächennutzungsplan-Verfahren beschleunigt werden. Peter Hauk wies darauf hin, dass die Staatswaldflächen an Windparkbetreiber für die geplante Laufzeit der Anlagen verpachtet und nicht verkauft würden. In der sich anschließenden Diskussion ging es unter anderem um den Tierschutz und das Grundwasser. Reger informierte darüber, dass der Grundwasserschutz Teil des Genehmigungsverfahrens sei. Schneisen, die man für den Antransport der Windkraftanlagen in den Wald schlagen müsse, würden nach Bau der Anlagen wieder zurückgebaut werden. Dass im Bereich von Windkraftanlagen tote Fledermäuse gefunden würden, ist Reger bekannt. Allerdings könne man die Anlagen mit Abschaltmechnismen für die Nacht zum Schutz von Fledermäusen versehen. Reger wies darauf hin, dass sich der Bestand an Rotmilanen trotz Windkraftanlagen erhöht habe.

Ein Diskussionsteilnehmer appellierte an das Land, bei der Vergabe von Windkraftanlagen einen ausreichenden Abstand zu Verkehrslandeplätzen zu berücksichtigen. Ein weiterer Teilnehmer sprach sich für die Förderung von Kleinwindkraftanlagen aus. „Kleinanlagen sind nicht effizient“, entgegnete daraufhin Minister Hauk. mb