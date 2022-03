Bau der Marienkapelle beginnt im März

Hettigenbeuern. In der ersten Ortschaftsratssitzung, nach einer längeren coronabedingten Auszeit, gab es im Ortschaftsrat in Hettigenbeuern gleich eine Vielzahl von Themen und eine größere Zahl von Entscheidungen. Neben dem Rück- und Ausblick war unter anderem über zwei Bauanträge zu entscheiden und es wurden die Sprechzeiten von Ortschaftsverwaltung und Ortsvorsteher geändert, die Sprechstunden finden künftig nur noch nach Terminvereinbarung statt. Sehr erfreulich waren die Informationen über den Bau einer Marienkapelle im Morretal, hier soll noch im März mit dem Bau begonnen werden.

Zunächst ging es um die Verlängerung des Pachtvertrages von Jagdbogen I, die Ortschaftsräte haben keine Einwände gegen eine Verlängerung mit der bisherigen Pächtergemeinschaft Dickmann. Es wurde dann formell der Beschluss gefasst, dass das Jagdgeld in Hettigenbeuern für die Feldwegeunterhaltung verwendet wird.

Verschiedene Bauvorhaben

Ortsvorsteher Norbert Meixner hielt seinen Rückblick auf das Jahr 2021. Es wurden seit der letzten Ortschaftsratssitzung im Mai 2021 verschiedene Bauvorhaben im Umlaufverfahren behandelt. Bei dem Bauantrag auf Bau eines Mehrfamilienwohnhauses seien bereits im Vorfeld sehr viele Einwände bei ihm und der Stadtverwaltung eingegangen. Aktuell seien einige Umplanungen nachgefordert.

Sobald die Unterlagen vollständig seien, werde der Punkt dann im Ortschaftsrat ausführlich behandelt, informierte der Ortsvorsteher. Derzeit werden die Pläne vom Bauherr überarbeitet und die Anzahl der Wohnungen werde vermutlich reduziert.

Ortsvorsteher Meixner informierte, dass das Dorfgemeinschaftshaus einmal und der Grillplatz zweimal vermietet waren. Drei Brautpaare wurden in Hettigenbeuern getraut. An der Morre wurde 20 mal geangelt, hierbei wurden 24 Fische gefangen. Die Stadt Buchen werde künftig wieder kleine Fische einsetzen, informierte Meixner. Er dankte den Ministranten und Martina Berberich, die 2021 wiederum die Sammlung für die Kriegsgräberfürsorge durchführten. Der Dank des Ortsvorstehers galt allen, die sich in Hettigenbeuern engagieren und an verschiedenen Stellen ihren Beitrag für die Dorfgemeinschaft leisten.

In seinem Ausblick ging Ortsvorsteher Meixner auf die geplanten Investitionen im laufenden und in den kommenden Jahren ein. Die Kläranlage werde in den nächsten Jahren für rund 1,8 Millionen Euro generalüberholt. Es seien Kanalarbeiten für das Baugebiet „Hornbacher Berg“ in der Finanzplanung berücksichtigt. Im Doppelhaushalt 2022/23 ist Geld für die Sanierung des Eichenwegs und die Erneuerung der Minigolfanlage eingestellt. Die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses gehe weiter, indem hier die Verlagerung des Jugendraums ins Untergeschoss und der Einbau einer behindertengerechten Toilette im Erdgeschoss erfolgen soll. Die Sanierung der Friedhofsmauer erfolge vermutlich 2024 und werde über Unterhaltungsmaßnahmen abgerechnet.

Angesprochen von den Ortschaftsräten wurde die Außenfassade des Dorfgemeinschaftshaus, dieses Thema sei wichtig, denn die Gesamtsanierung des Dorfgemeinschaftshauses sollte irgendwann auch abgeschlossen werden, unterstrichen die Ortschaftsräte, für die Außenfassade sei ja kein Geld eingeplant. Hinsichtlich der Verlagerung des Jugendraumes wurde angeregt, den unteren Vereinsraum, in den der Jugendraum verlegt werden soll nicht abzutrennen, denn sonst werde der Jugendraum wiederum sehr klein.

Keine Einwände gab es gegen die vorliegenden Bauanträge für den Neubau von zwei Wohnhäusern.

Marienstatue aus Sandstein

Familie Scheuermann aus Hainstadt plant die Erbauung einer Kapelle auf ihrem Grundstück auf der Gemarkung Hettigenbeuern in Richtung Zittenfelden, in der Nähe der Ranch Baumann. Es wird hier eine öffentlich zugängliche Marienkapelle aus rotem Bundsandstein, ähnlich der Kapelle in Laudenberg gebaut. Geplant ist ein Vorplatz mit Sitzbänken. „Wir können froh sein, dass wir eine Kapelle in Hettigenbeuern bekommen“, hob Ortsvorsteher Norbert Meixner hervor. In der Kapelle wird eine Marienstatue aus Sandstein untergebracht. An einer Wand soll eventuell ein kleines Mosaikbild von Maria eingearbeitet werden. Ein Pfad soll zur Kapelle führen, sie wird vom Weg aus sichtbar sein. Der Baubeginn ist, wie der an der Sitzung anwesende Bauherr informierte, für März geplant. Alle waren sich einig, dass die neue Kapelle eine Bereicherung für das Morretal wird und man freut sich auf die Einweihung.

Sprechstunde auf Abruf

„Machen die Sprechstunden in der Ortschaftsverwaltung noch Sinn?“, dieser Frage widmeten sich die Ortschaftsräte. Es kommen nur noch wenige Einwohner in die Sprechstunde vor Ort, weshalb umgestellt wird, auf eine Sprechstunde auf Abruf. Durch die Einsparung, aufgrund der entfallenden Sprechstunde, wird das Ortsteilbudget von Hettigenbeuern erhöht. Auch die Sprechstunden des Ortsvorstehers erfolgen künftig nach telefonischer Vereinbarung.

Ortsvorsteher Meixner gab bekannt, dass die Leuchten im Kurpark auf LED umgestellt wurden und die Glaskugeln gereinigt wurden. Er dankte hier den beiden städtischen Bediensteten Tobias Häfner und Peter Balint für ihren Einsatz.

Bei Anfragen von den Gremienmitgliedern wurden nochmals die restlichen, noch ausstehenden Arbeiten im Dorfgemeinschaftshaus angesprochen. Ob es hier einen Zeitplan gebe?

Gutachten zu Hochwasser

Ortschaftsrat Von Wedel hatte zwei Anträge auf Behandlung im Ortschaftsrat gestellt, die in einer der nächsten Sitzungen behandelt werden. Es geht um den Katastrophenschutz, wie die Kommunikationsverbindung bei Stromausfall verbessert werden kann und ob eine Notstromversorgung des Funkmastens zur Mobilfunkversorgung möglich ist.

Außerdem erinnerte er an die Flutkatastrophe im Ahrtal. Hier wären Informationen beziehungsweise ein Gutachten zu Hochwasserszenarien wünschenswert. Denn Hettigenbeuern bei seiner Tallage solle ein hydrologisches Gutachten haben, bei welcher Niederschlagsmenge mit welchen Wasserständen der Morre zu rechnen ist. Es gelte zu hinterlegen, welche Häuser dann betroffen sind, damit die Anwohner frühzeitig entsprechend gewarnt werden können.

Von Einwohnern wurde der „Wasserlauf“ an der Steinbacher Straße angesprochen, wo das ganze Jahr kein Wasser laufe. Die Probleme des zu kleinen Jugendraumes gebe es schon seit vielen Jahren. Gefragt wurde nach der Fertigstellung der Straße „Am Mühlberg“. hes