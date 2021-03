Basteleien für Pflegebedürftige

Buchen. Auch in den Zeiten der Corona-Pandemie mit ihren Beschränkungen möchte der Katholische Frauenbund Buchen seinen in Pflegeheimen lebenden Mitgliedern das Gefühl geben, nicht vergessen zu sein. So kam der Vorstand auf die Idee, die Heimbewohnerinnen und -bewohner der Pflegeheime Im Sonnengarten, Helmuth Galda Haus, ASB - Seniorenzentrum Am Rühlingshof und des Caritas-Pflegeheimes Waldhausen mit originellem Osterschmuck zu erfreuen. Dafür bastelten Mitglieder und Nichtmitglieder und bewiesen dabei viel Kreativität. Eier wurden ausgeblasen, angemalt, umhäkelt oder mit Serviettentechnik zu kleinen Kunstwerken gestaltet. Aus buntem Karton ausgeschnittene Hasen und Schmetterlinge mit Ostergrüßen verstärken den österlichen Charakter der Basteleien, die in der Karwoche von Vorstandsmitgliedern als zusätzlicher Osterschmuck an die Heime übergeben wurden und dort zur Osterfreude beitragen./ bli

