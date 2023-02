„Basar Hainstadt“-Team überreicht Spenden

Hainstadt. Das „Basar Hainstadt“-Team überreichte wieder Spenden: Vor Weihnachten wurden, wie in jedem Jahr, der Frauengemeinschaft Hainstadt 300 Euro zur Verfügung gestellt, um das Projekt „Frauen in Not“ im Neckar-Odenwald-Kreis zu unterstützen. Die Frauengemeinschaft nutzt das Geld, um Kindern Weihnachtswünsche zu erfüllen, deren Familien sich dies aktuell nicht leisten können. Eine besondere Spende wurde an die SpVgg Hainstadt, Abteilung Turnen, übergeben. Die Kleinkindturngruppe durfte Geräte im Wert von 900 Euro anschaffen. Ein Kletternetz, Balanciersteine und Seile stehen von nun an in der wöchentlichen Turnstunde den Kindern zur Verfügung. Das Geld für die Spenden stammt aus dem Erlös des vergangenen Basars. Der nächste Basar findet am 11. März statt. Die Verkaufsnummernvergabe startet am 11. Februar. Alle Informationen dazu sind auf der Homepage (www.basar-hainstadt.de) zu finden. Bild: Balles

