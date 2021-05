Badische Landesbühne mit zwei Auftritten in Buchen im Programm

Buchen. Mit Molières „Amphitryon“ startet die Badische Landesbühne in die Freilichtsaison in ihren Mitgliedsgemeinden. Die Komödie ist am Dienstag, 22. Juni, um 20.30 Uhr im Museumshof in Buchen zu sehen.

Göttervater Jupiter hat ein Auge auf Alkmene geworfen. Um mit ihr eine heiße Liebesnacht zu verbringen, nimmt er die Gestalt ihres Ehemannes, des Feldherrn Amphitryon, an. Damit der Betrug nicht auffliegt, lässt er seinen Boten Merkur in die Rolle des Dieners Sosias schlüpfen. Als Amphitryon am nächsten Tag von der Schlacht nach Hause kommt und ihm Sosias erzählt, er wäre in der Nacht von seinem eigenen Ich verprügelt worden, hält ihn Amphitryon für völlig verrückt.

Doch bald muss auch er an seinem Verstand zweifeln und erkennen, dass ihm ein Doppelgänger nicht nur seine eigene Identität, sondern auch seine Frau und seine Ehre streitig macht. Lustvoll halten die beiden Götter die Menschen zum Narren und lösen eine turbulente Welle von Verwechslungen, Verwirrungen und heftigen Gefühlen aus.

Zuvor zeigt die Badische Landesbühne um 17 Uhr im Museumshof als Sommerstück für die ganze Familie „Rodrigo Raubein und Knirps, sein Knappe“ von Michael Ende und Wieland Freund. Knirps ist überzeugt, dass ein Raubritter in ihm steckt. Er reißt aus und will Knappe des berüchtigten Rodrigo Raubein werden! Dieser fordert eine Mutprobe. Voller Tatendrang zieht Knirps los und will die schlagfertige Prinzessin Flip entführen. Auf sie haben es aber auch ein böser Zauberer und ein Drache abgesehen. Eine wilde Verfolgungsjagd beginnt.

Als Michael Ende 1995 starb, hinterließ er drei Kapitel eines neuen Kinderbuches. Wieland Freund hat daraus einen hinreißenden Märchenroman übers Lügen, Angsthaben und über die Kraft des Erzählens geschrieben.

Zugang zu den Vorstellungen erhalten laut aktueller Verordnung des Landes Baden-Württemberg nur Personen mit aktuellem Coronatest, Impf- oder Genesenennachweis. Es gelten weiterhin die Abstands- und Hygieneregeln sowie die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske.

