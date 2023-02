Baden-Württemberg erzählt im Dialekt

Buchen. Dialekt ist Heimat und Identität und deshalb unbedingt zu bewahren und weiterzugeben. Wer dieser Meinung zustimmt und nicht das – falsche – Klischee „Dialekt gleich nett, aber doof“ bedienen will, der sollte unbedingt die sehr sehens- und vor allem auch hörenswerte Ausstellung besuchen, die im Rathausfoyer in Buchen aufgebaut ist.

Auf 15 Stellwänden wird unter dem Titel „Baden-Württemberg erzählt“, einem Projekt des Ludwig-Uhland-Instituts für Empirische Kulturwissenschaft der Eberhard-Karls-Universität Tübingen, anhand zahlreicher Audio- und Kartenbeispiele die dialektale Vielfalt in Baden-Württemberg und der kulturelle Wandel im ländlichen Raum gezeigt.

Denn wichtig war den Ausstellungsmachern unter der Federführung von Professor Hubert Klausmann und Dr. Mirjam Nast nicht nur, wie Dialekt quer durch Baden-Württemberg gesprochen wird, sondern auch, wie die Menschen dabei ihren Alltag im Lauf der Zeit schildern.

Alle Aufnahmen, die per Kopfhörer anzuhören sind, stammen aus dem Arno-Ruoff-Archiv, einem Schatz von über 2000 Interviews mit Dialektsprechern, die ab den 1950er Jahren aufgenommen wurden. An diesen Stellwänden lernt man, dass sich in den Dialekten auch die Grammatik, natürlich die Aussprache und besonders der Wortschatz unterscheiden. Marmelade wird im fränkischen Odenwald – dem „Hausch-Mausch-Gebiet“ – Mus genannt, Richtung Tauberbischofsheim auch „Schmier“. Für Schwaben ist der Fruchtaufstrich „Gsälz“ und im Südbadischen spricht man von „Guts“. Der hiesige „Schluckser“ (Schluckauf) dagegen mutiert zum schwäbischen „Häcker“ und nahe der Schweizer Grenze sogar zum „Glucksi“.

Bürgermeister Roland Burger hatte zur Ausstellungseröffnung neben dem Leiter der Arbeitsstelle „Sprache in Südwestdeutschland“ am oben genannten Institut, Professor Hubert Klausmann, auch Dr. Rudolf Bühler sowie Dr. Isabell Arnstein aus dessen Team begrüßt. Dr. Arnstein wohnt in Buchen und hat sich persönlich dafür eingesetzt, dass die Ausstellung hier gezeigt werden kann.

Willkommen geheißen wurde auch der Initiator des Sprachraums im Bezirksmuseum Buchen, der ehemalige baden-württembergische Landtagsabgeordnete und frühere Stadtrat Manfred Pfaus.

„Wer wir sind und was wir denken, hängt stark mit unserer Sprache zusammen. Gerade der Dialekt ist für viele Menschen ein bedeutender Teil ihrer Persönlichkeit“, betonte der Bürgermeister. Professor Klausmann, der in die Ausstellung einführte, knüpfte hier an und erklärte, dass die Dialekte das „Normale“ seien und die Schriftsprache sich daraus entwickelt habe, schlicht um eine überörtliche Verständigung zu vereinfachen. Der Professor sprach sich deutlich gegen eine Diskriminierung von Dialekt – gerade auch bei Kindern – und gleichzeitig gegen eine Überhöhung der Schriftsprache aus: „Sprache ist ein wertvolles Kulturgut, das wir in seiner ganzen Vielfalt erhalten sollten.“