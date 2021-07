Der Fachdienst Landwirtschaft/Sachgebiet Hauswirtschaft und Ernährung des Landratsamtes veranstaltete ein virtuelles Event mit dem Mudauer Backprofi Siegfried Brenneis, der den Teilnehmern Tipps gab.

Buchen. Gute Lebensmittel sind wichtig – und umso gesünder, wenn man sie selbst zubereitet. Das vermittelte der Mudauer Backprofi Siegfried Brenneis in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Landwirtschaft/Sachgebiet Hauswirtschaft und Ernährung des Landratsamts Neckar-Odenwald-Kreis am Dienstag. Den mehr als 40 Teilnehmern des Webseminars gab er zahlreiche Ratschläge auch für Laien problemlos umsetzbare Ratschläge für Heim und Herd mit auf den Weg.

Seitens der Gastgeber – namentlich des Fachdiensts und der Genussregion Neckar-Odenwald – begrüßte Eva-Maria Kötter die Teilnehmer und freute sich über das rege Interesse, ehe der in der Lehrküche des Landratsamts stehende Siegfried Brenneis sich zunächst auf die indirekten Auswirkungen der Corona-Pandemie bezog: „Das Interesse am handwerklichen Backen ist während Corona stark angestiegen, weil viele Menschen neue Hobbys entdeckten“, erklärte der für seine Kreativität bekannte Bäcker- und Konditormeister sowie Buchautor und freute sich über die damit bewiesene Wertschätzung regionaler Zutaten, der eigenen Gesundheit sowie des Handwerks: „Wenn man sieht, wie aufwendig ein echtes Handwerksbrot gebacken wird, dürfte man dem Bäcker um die Ecke erst recht mit neuen Augen sehen“, betonte Brenneis.

Regionales Mehl kaufen

Das „Backevent“ selbst verstand sich wie dereinst Alfred Bioleks „alfredissimo“-Sendereihe als lockere und sympathische Melange aus Backen und Unterhaltung pur: Zunächst führt Siegfried Brenneis die Teilnehmer an den Teig für mediterrane Brötchen mit verschiedenen Zutaten heran. Dabei empfahl er die Verwendung von Dinkel- oder Vollkornmehl: „Es braucht anhand seiner Zusammensetzung länger, um das Wasser zu speichern, sorgt aber für einen besonders ausgewogenen Geschmack“, hob er hervor und empfahl den Verbrauchern, beim Mehlkauf auf regionale Müllerbetriebe zu setzen.

Sparsam möge man beim Zutun von Hefe sein: „Je weniger Hefe man verwendet, umso stabiler wird das Gebäck“, schilderte Brenneis und hielt im Vergleich fest, dass zu viel Hefe für ein unnatürliches „Ausdehnen“ der Brötchen sorge. Bei den Gewürzen habe man als (Hobby-)Bäcker weitestgehend freie Hand: „Das kann je nach eigenem Gusto variieren“, betonte der Mudauer. Allerdings solle man die Gewürze „gut verteilen“, um ein gehäuftes Einbacken an einer einzelnen Stelle zu vermeiden.

Zu ölig – etwa im Falle von Tomaten – solle es ebenso wenig sein, wenngleich ein Schuss hochwertigen Olivenöls beim Brötchenbacken „immer eine Empfehlung wert“ sei: „Sonst wird der Teig glatt und schmiert“, räumte er ein. Da das Auge bekanntlich mit isst, verwies Siegfried Brenneis auf einen kleinen, aber effektiven Kniff aus seiner Trickkiste: „Dunkle Gewürze ergeben eine besonders ansprechende Optik“, riet er. Gut vorstellbar seien die mediterranen Brötchen als Appetithappen bei einem gemütlichen Grillabend oder als würzige Zwischenmahlzeit.

Vom Brötchen ging es schließlich zum Brot – und zwar zum Odenwälder Krustenbrot, das als Grundlage einer jeden vollwertigen Mahlzeit angesehen werden kann. Schon die Wahl des Mehls sei hier von gewisser Bedeutung: „Dinkel und Roggen sorgen weniger für Allergien als Weizenmehl, während Roggen-Vollkornmehl einen etwas härteren Teig bewirkt – das ist aber Geschmackssache“, erläuterte Siegfried Brenneis und empfahl Meersalz als gutes Würzmittel.

Im Sinne der Nachhaltigkeit könne man auch vom Vortag übrig gebliebenes „Restbrot“ in die Teigmasse mit einfließen lassen: „Wenn man es kräftig verrührt, ist es gut nutzbar und bewirkt ein intensiveres Aroma“, so der Experte.

Fragen beantwortet

Während seiner rund zweistündigen Vorführung beantwortete er zudem etliche im Live-Chat gestellte Fragen der Teilnehmer. So sei der zubereitete Brotteig besser mit einer Folie abzudecken als mit einem feuchten Tuch: „Das Tuch könnte am Teig festkleben“, erklärte Siegfried Brenneis. Die Konsistenz sei darüber hinaus mit eine Frage der Zeit: „Bleibt der Teig zu lange liegen, wird er klebrig – vielleicht war er dann aber auch zu weich“, merkte er an.

Seine geduldigen Erklärungen auch zum Sauerteig sorgten bereits vor Ende der etwas anderen „Sommerbäckerei“ für positive Resonanz: Einige der Teilnehmer hatten am heimischen Herd mitgebacken und freuten sich über kross gebackene, verführerisch duftende und noch besser schmeckende Brötchen.