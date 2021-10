Autosonntag in der Innenstadt

Buchen. Nach einjähriger corona-bedingter Pause findet am Sonntag, 10. Oktober, wieder der „Auto-Sonntag“ in der Buchener Innenstadt statt. Die Autohäuser Bingler, BMW-Müller und Lademann präsentieren Innovationen auf dem Fahrzeugmarkt. Wer sich in Sachen Mobilität und E-Mobilität auf den neusten Stand bringen will, können am Sonntag durch die Fußgängerzone zu schlendern.

Die Fachgeschäfte der Aktivgemeinschaft öffnen von 13 bis 18 Uhr und halten aktuelle Trends für Herbst und Winter bereit. Genuss gibt es auch auf kulinarischem Gebiet mit Grillspezialitäten, Kürbissuppe, Donuts und vielem mehr.