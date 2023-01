Autoren lesen im Landratsamt

Mosbach. Eine Autoren-Lesung findet am Mittwoch, 25. Januar, von 19 bis 20.30 Uhr im Landratsamt in Mosbach statt. Veranstalter ist das Frauenreferat der Diözesanstelle Odenwald-Tauber in Kooperation mit dem Bildungszentrum Mosbach.

Persönliche Erfahrungen

Es lesen aus dem Buch „#OutInChurch“ Burkhard Hose, Hochschulseelsorger in Würzburg, und Raphaela Soden, Bildungsreferentin im Erzbischöflichen Seelsorgeamt Freiburg. Es werden persönliche Erfahrungen und Geschichten gelesen, anschließend gibt es die Möglichkeit ins Gespräch zu kommen. Willkommen sind alle, die sich respektvoll und offen auf Begegnungen einlassen wollen.