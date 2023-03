Autodiebe schlugen in Buchen und Hardheim zu

Buchen/Hardheim. Zwei hochwertige Pkw wurden in der Nacht zum Donnerstag gestohlen. In der Goethestraße in Buchen schlugen die Täter zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, zu. Sie entwendeten durch Überwinden des „Keyless Go“-Systems einen BMW M3 vor der Haustüre des Besitzers. In der Hardheimer Mozartstraße wurde ein Mercedes Ziel der Diebe. Zwei Unbekannte öffneten zwischen 3 und 3.15 Uhr am Donnerstagmorgen das „Keyless Go“-System des Pkw auf bisher unbekannte Weise und fuhren mit dem Auto davon. Der Schaden wird auf rund 130 000 Euro geschätzt. Die Kripo Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Telefon 06261/8090 entgegengenommen.



