Auto von Pkw-Handel gestohlen

Buchen. Diebe haben in der Nacht auf Freitag einen in Buchen abgestellten Pkw entwendet. Zwischen Donnerstag, gegen 18 Uhr, und Freitag, gegen 7.45 Uhr, begaben sich die Unbekannten zu einem Kfz-Handel in der Gutenbergstraße und entwendeten auf bislang unklare Art und Weise einen schwarzen Seat Alhambra, so die Polizei.

In unmittelbarer Nähe wurden im gleichen Zeitraum die Kennzeichen eines Peugeot entwendet. Ob zwischen diesen beiden Vorfällen ein Tatzusammenhang besteht, ist bislang noch unklar. Die Polizei Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 06281/9040, entgegen.