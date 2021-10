Auto beim Parken beschädigt

Buchen. Innerhalb von rund 15 Minuten beschädigte ein Fahrzeuglenker am Samstag einen geparkten Mercedes. Die 57-jährige Besitzerin stellte diesen gegen 11.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Heimtierbedarfs in der Buchener Carl-Benz-Straße ab. Als sie kurz nach 12 Uhr wieder zu ihren Pkw kam, war dieser vorne rechts beschädigt. Offensichtlich war jemand mit seinem Pkw beim Ein- oder Ausparken an dem Auto hängengeblieben, so die Polizei. Anstatt den Unfall zu melden, machte sich der Schadensverursacher aus dem Staub. Am Fahrzeug stellte die Polizei weiße Lackantragungen fest. Der Schaden wird mit 2000 Euro beziffert. Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281/9040, melden.

