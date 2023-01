So lange hat Beigeordneter Benjamin Laber wohl noch nie gebraucht, sein Jacket zuzuknöpfen, wie am Freitagmittag bei der Eröffnung der Ausstellung „Hands on Dementia“ im Rathausfoyer. Der Bürgermeister-Stellvertreter trägt an der Station „Anziehen“ Arbeitshandschuhe, um sein Jacket zu schließen. Diese Station soll zeigen, wie es sich anfühlt, wenn man die Feinmotorik verliert, wie dies bei

...