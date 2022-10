Außergewöhnliches Instrument findet neues Zuhause in Buchen

Der Orgelbaumeister und Klavierstimmer Claus Kellermann aus Adelsheim hat in seiner über 45-jährigen Berufslaufbahn schon viele tausend Instrumente gestimmt, jedoch an einem so einmaligen Instrument hat er noch nie gearbeitet und ist erstaunt über die einfache, aber doch geniale Mechanik.

