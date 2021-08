Ausflug als Dankeschön

Buchen. Zum Ferienauftakt luden das Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis und der Tageselternverein die Tagesmütter und Tagesväter aus der Region sowie deren Tageskinder zu einem gemeinsamen Sommerausflug nach Buchen ein.

Rund 30 große und kleine Teilnehmer trafen sich im Garten des Mehrgenerationenhauses Buchen zum Erfahrungsaustausch, Spielen und gemütlichen Beisammensein. Zudem erhielten die Ausflugsgäste eine Führung von Manuela Ernst durch die Räumlichkeiten des Mehrgenerationenhauses und die aktuelle Fotoausstellung „Angekommen – Angenommen“.

Im Jahr 2020 konnte der Ausflug pandemiebedingt nicht stattfinden. Umso mehr freuten sich die Kinder in diesem Jahr über Spiele aus dem Repertoire des Kreisjugendreferats. Die „kleinen TigeR“ (Tagespflege in anderen geeigneten Räumen) aus Buchen rundeten den Vormittag mit einem Picknick ab. Andere Teilnehmende machten von der nahegelegenen alla hopp!-Anlage Gebrauch und besuchten das Wildgehege „Hasenwald“ in Hettingen.

Gute Zusammenarbeit

Das Landratsamt und der Tageselternverein bedanken sich mit einem Ausflug jedes Jahr bei den Tageseltern für die gute Zusammenarbeit. Der Ausflug bildete zudem den Auftakt in das neue Arbeitsfeld der Kontinuierli-chen Kursbegleiterin und Diplom-Sozialpädagogin (FH) Corona Fertig. Im Rahmen der neuen Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen werden Corona Fertig und Mitarbeiterinnen vom Tageselternverein angehende Tagesmütter und -väter in 300 Unterrichtseinheiten zu ihrem Zertifikat führen.

Der Kurs beginnt am 4. Oktober. Zudem bietet der Tageselternverein am 16. September, um 18.30 Uhr, eine Informationsveranstaltung zur neuen kompetenzorientierten Qualifizierung nach dem Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege (QHB) an. Interessierte können sich beim Tageselternverein NOK, Telefon 06261/ 899928, oder tageselternverein-nok@t-online.de anmelden.