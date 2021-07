Ausbildung zum Kursleiter

Buchen. Das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Buchen, sucht Interessenten zur zertifizierten ElBa®Kursleiterausbildung. Diese KursleiterInnen können Eltern mit ihren Babys im ersten Lebensjahr begleiten und die Eltern in ihrer Erziehungskompetenz stärken. Pädagogische Fachkräfte erhalten in der Ausbildung das nötige Handwerkszeug.

Die Ausbildung startet mit einem Basiskurs Familienbildung vom 3. bis 5. Dezember an der DRK-Landesschule in Pfalzgrafenweiler und stellt den Einstieg für die weitere Schwerpunktausbildung in ElBa dar. Teil I findet hier vom 4. bis 6. Februar 2022 und Teil II vom 11. bis 13. März 2022 statt. Für die Tätigkeit erhalten die Kursleiter eine festgelegte Aufwandsentschädigung im Rahmen der Übungsleiterpauschale.