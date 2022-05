Ausbildung im Angebot

Buchen. Nur noch wenige Wochen, dann startet die Lehrstellenbörse der Überbetrieblichen Ausbildungswerkstätte Buchen (ÜAB). Am 25. Juni suchen Unternehmen, Handwerksbetriebe und Institutionen auf der Freifläche zwischen ÜAB und Zentralgewerbeschule Buchen Auszubildende sowohl für den Start im September diesen Jahres als auch für 2023.

Plattform bieten

Der Geschäftsführer der ÜAB, Stefan Kempf meint dazu: „Nach dem großen Erfolg vom Frühjahr diesen Jahres freuen wir uns, auch in diesem Sommer wieder eine Plattform bieten zu können, auf der junge Menschen sich persönlich ein Bild von Firmen und Ausbildungsplätzen machen können. Fast 40 Aussteller bieten den jungen Menschen einen zukunftsfähigen Einstieg in das Berufsleben an. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.“

Teil der Kampagne

Die Lehrstellenbörse ist Teil einer umfangreichen Kampagne zur Fachkräftesicherung im Neckar-Odenwald Kreis. Unter www.ausbildung-nok.de ist neben der Lehrstellenbörse der ÜAB auch die virtuelle Ausbildungsmesse erläutert und leicht erreichbar. Begleitet werden diese Aktivitäten von einer Facebook-Kampagne.

Der Geschäftsführer der IHK Rhein-Neckar am Standort Mosbach, Dr. Andreas Hildenbrand, meint: „Viele Ausbildungsplätze im Kreis sind noch unbesetzt: Die Lehrstellenbörse der ÜAB bietet hier eine große Chance für Bewerberinnen und Bewerber sowie Unternehmen.“