Ausbildung der Vierbeiner an erster Stelle

Bödigheim. Der Verein für Deutsche Schäferhunde, Ortsgruppe Buchen-Bödigheim, hat am Sonntag seine Jahreshauptversammlung durchgeführt. Vorsitzender Friedrich Reichert zeigte in seinem Rückblick die durch Corona eingeschränkten, aber doch zahlreichen Vereinsaktivitäten auf.

Der Verein sei in der glücklichen Lage, für alle Ausbildungsbereiche unter der Leitung der Ausbildungswarte Werner Geier und Henrik Kreuter mehrere lizenzierte Ausbilder zu stellen. So wurden neben den monatlichen Mitgliederversammlungen mehrere Prüfungen für Schutz-, Rettungs- und Begleithunde, Wesensprüfungen sowie diverse Erziehungskurse für Welpen und Junghunde durchgeführt.

Besondere Erwähnung fand durch Ausbilder Michael Kollbach, die Rettungshunde- und Einsatzüberprüfung mit den erfolgreichen Teilnehmern der Rettungshundestaffel der Feuerwehr Buchen. Diese hatte mehrere Einsätze zu bewältigen und zeigte sich außerdem bei Vorführungen an Schulen und in der Öffentlichkeit präsent. Die Ortsgruppe erfreut sich über großen Zuspruch an der Welpenausbildung unter Leitung von Daniela Pfeil. Erhard Stieber ist verantwortlich für die Ausbildung der Hunde von Senioren. Eine Sparte, die gut angenommen wird. Ein weiteres, wichtiges Standbein ist die Jugendarbeit, mit Hundeausbildung und Basteltagen, die durch die Jugendwartin Alexandra Henn durchgeführt wird.

Ziel der Ortsgruppe ist es auch weiterhin, für alle Hundefreunde und -Besitzer in der Ausbildung ihrer Vierbeiner zum Familienhund mit Rat und Tat und Tat zur Seite zu stehen. Der Jahresrückblick wurde durch die Berichte der übrigen Vorstandsmitglieder bzw. Fachwarte abgerundet.

Nachdem die Kassenprüfer Doris Korger-Hölzlein und Regine Birk der Schatzmeisterin Daniela Pfeil eine einwandfreie Kassen- bzw. Buchführung bescheinigt hatten, erfolgte die einstimmige Entlastung des Vorstands.

Hierbei wurde festgestellt, dass der Verein auf einer soliden finanziellen Basis steht und gut für die Zukunft gerüstet ist. Dies ist insbesondere deshalb bemerkenswert, da durch den Neubau des Vereinsheims sowie die permanente Modernisierung der Platzanlage nebst Parkplätzen und Flutlichtanlage erhebliche finanzielle Mittel aufgewendet wurden. Nach der Wahl der Kassenprüfer wurden die für das laufende Kalenderjahr anstehenden Termine bekannt gegeben.

In Anerkennung seiner besonderen Verdienste und seines unermüdlichen Einsatzes für den Schäferhundeverein Buchen-Bödigheim wurde Hans Blaha aus Königheim zum Ehrenmitglied ernannt.